Hace un poco menos de una semana, se dio a conocer que Televisa estaría preparando el remake de un clásico de las telenovelas; se trata de "Los ricos también lloran", y en ese entonces se desconocía su elenco. Este lunes, se ha destapado que la actriz de origen ruso Irina Baeva, será de las primeras famosas en hacer el casting para el personaje protagónico, aunque el público la ha rechazado categóricamente.

Además de la primicia que dio el periodista de espectáculos Álex Kaffie a través de su columna de conocido diario mexicano, el sitio telenovelero de Instagram bajo la cuenta de @noveleandomex del también periodista Chema Cortés, también dio a conocer las primeras notas sobre el remake que hará La Fabrica de Sueños de Televisa.

Así lo escribió en una de sus últimas publicaciones: "Irina Baeva (#ElDragón) será una de las primeras en hacer casting para la versión FÁBRICA DE SUEÑOS del clásico #LosRicosTambiénLloran. La actriz rusa busca interpretar a "Mariana Villarreal", personaje que en su momento encarnó de manera magistral la gran Verónican Castro. ¿Qué tal? Fuente: @kaffievillano".

Por otra parte, a Irina Baeva no se le ha visto figurar en los melodramas desde 2020 cuando interpretó al personaje secundario de Masha Simonova en "Soltero con hijas" actuando junto a su pareja, el actor Gabriel Soto que protagonizó el melodrama con Vanessa Guzmán.

Y luego de un largo descanso, por ahora se le ve en el personaje de Jimena Ortiz en "El Dragón: El regreso de un guerrero", en su segunda temporada a través del Canal de las Estrellas en su horario estelar de las 9:30 pm.

No obstante, durante todo el año que ha durado la pandemia, Irina se ha dedicado a perfeccionar su Inglés con clases en Nueva York y permanece muy activa en redes sociales, haciendo publicaciones pagadas por algunas marcas de ropa o alimentos.

Motivo por el cual, Irina Baeva sería un de las primeras actrices en asistir a las audiciones de "Los ricos también lloran, el remake"; proyecto que se espera, sea realizado por el productor Carlos Bardasano en colaboración con W Studios.

Sin embargo, la noticia no les ha agradado al público conocedor ni a los fanáticos de las telenovelas. Pues en redes sociales, ya se están pronunciando en contra de que la rusa pueda hacer el personaje de Mariana Villareal, magistralmente interpretado en 1979 junto a Rogelio Guerra (QEPD).

Así se leen algunos comentarios de rechazo en la publicación de @noveleandomex de este lunes en Instagram: "No me gusta esta actriz, no enfoca nada, espero otra buena actriz", "Sí ella hace ese papel la telenovela será un fracaso total!!!". También hubo quien se mofó de la rusa y dijo que nunca alcanzaría el nivel de una actriz como Verónica Castro: "Ja ja ja ja ja ja ja la burla JAMAS LE LLEGA A LA VERO!".

"No le queda sinceramente", "No por favor", son otros de los comentarios de rechazo del público que se reúsa a ver a Irina Baeva interpretando a Mariana Villarreal.

Por otro lado, hay quienes aseguran que la actriz Isabel Burr, sería la ideal para dar vida a ese emblemático rol protagónico. Así se leen las opiniones de los usuarios de Instagram: "Voto por @isabelburr", "Esa papel es cien por ciento para @isabelburr seria la mejor".

Y es que de ser así, no sería la primera vez que Isabel Burr interpreta a Verónica Castro o a un personaje que ella haya realizado. Pues desde que la primera actriz renunció a seguir potagonizando la serie "La Casa de las Flores" de Manolo Caro producida para Netflix, Isabel Burr interpretó a la actriz en su etapa de joven y a decir verdad, podría ser la más indicada para hacer el remake de Televisa.

Por otro lado, piden el regreso de Aracely Arámbula a Televisa, para poder dar vida al personaje de Castro: "Para una mexicana... otra mexicana... Aracely Arámbula para este novelonón..aquí en México hay talento también y muy exitosas".

Y otros más apuestan por otras actrices: "Le queda grande ese papel a ella, me gustaría más Angelique Boyer o Ana Brenda Contreras".