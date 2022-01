Rebelde y sus 'cinco mensajes incorrectos' que resaltan a 18 años de su lanzamiento

Aunque fue un hitazo de principios de los años 2000, y gracias a la huella que ha dejado dentro de los melodramas de corte juvenil más recordados, "Rebelde", ha quedado al descubierto de la crítica y de la aceptación de la historia entre sus millones de fanáticos; y por ello, se han dejado ver algunos puntos del melodrama, como los cinco principales "mensajes incorrectos" que la historia producida por Pedro Damián, reflejaba.

Fue entre 2004 y 2006 que se transmitió una historia de jóvenes que aunque todos diferentes y de diversas condiciones sociales y familiares, gritaban sus ganas de ser felices en un entorno en el que el abandono familiar, era el punto central de estos, tras vivir internados en un colegio en el que estudiaban la preparatoria.

Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez, fueron los actores que dieron vida a los seis principales personajes de la historia, que ocupaban su tiempo en perseguir sus sueños, como formar una banda, que tras el éxito que tuvo en ficción con canciones hechas específicamente para ellos, se vio en la necesidad de saltar de la pantalla chica a los escenarios reales.

Esto, aunado a los dramas de amor que vivían diariamente dentro del Elite Way School. Pero aunque los jóvenes de la época adoptaron inevitablemente el estilo de los protagonistas de "Rebelde" -que tuvo tres temporadas y más de 200 episodios-, dichos mensajes incorrectos, saltan a la vista, y resultan ser un problema, según los expertos.

Y es que, de acuerdo con algunas páginas especializadas sobre el melodrama de Televisa, muchas de las conductas de los personajes no son bien vistas y encima, dan mal ejemplo de comportamiento a los jóvenes que aún siguen viendo las escenas de hace casi veinte años.

Una relación equivocada y tóxica: Una de las parejas protagónicas que sin duda, más llamó la atención de "Rebelde", fue la conformada por la glamorosa Mía Colucci y el chico más normal del mundo Miguel Arango, quien en realidad, llegó al Elite Way School, con el firme objetivo de vengarse de Franco Colucci (Juan Ferrara), quien les hizo daño a él y su familia. Y bajo este objetivo, la relación entre él y Mía no podría ser más tóxica protagonizando cientos de discusiones sin ningún sentido.

El clásico bullying por la figura física: El personaje de Celina Ferrer a quien dio vida Estefanía Villarreal, que en el remake de la telenovela en formato serie de este 2022, se ha convertido ahora en la directora del plantel, era de las chicas que reflejaba una tremenda inseguridad por estar pasada de peso; lo que a estas alturas, sería motivo de cancelación inmediata de un proyecto televisivo; pues hacer uso de las características físicas de una persona para ganar fama no está permitido.

Tras ser la más popular, los insultos hacia Mía Colucci: Su particular forma de utilizar el uniforme institucional del Elite Way School, fue una de las formas en las que Mía fue señalada por una de las profesoras del colegio, advirtiéndole que su clase no era de "cabaret", pues si bien es cierto que su belleza la ponía por encima de muchas de las estudiantes de la prestigiada escuela, también les molestaba a algunos de los profesores.

La rivalidad entre las protagonistas: Mía Colucci quería ser la única y más popular de las estudiantes del Elite Way School, por lo que su rivalidad con Roberta Pardo (Dulce María), era evidente, debido a que ésta le decía las verdades en su su cara y "sin pelos en la lengua". No obstante, su gusto por la música y su interés por querer triunfar, terminó uniéndolas en la misma banda musical "RBD".

Cliché de los personajes principales: Sin duda alguna, tras vivir en un entorno, en el que cada uno tiene que defenderse y buscar la supervivencia, "Rebelde", mostró la diversidad de personajes entre los que se esconden los buenos, los malos, la famosa niña fresa, los desobligados, los tóxicos, los problemáticos, entre otros, que en su afán de ser más que otro, inconscientemente dañan la integridad física y mental de otros compañeros.

No obstante, aunque haya quien ha sacado a flote algunas de los puntos no tan acertados de "Rebelde", es un hecho que ha dejado huella en el gusto del público mexicano, pues tras casi 20 años, ya figura en la pantalla de Netflix, una nueva versión con caras nuevas y personajes frescos, que van por la misma línea.

