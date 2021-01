Rebecca de Alba y su fascinación ¡por las cucarachas!

Tras reaparecer en el mundo de la farándula a finales del 2020, la conductora Rebecca de Alba, contó su afición por los bichos, su gusto por los reptiles, así como su respeto ¡por las cucarachas!; pues según contó, desde que se documentó sobre el bicho, se sorprendió de cómo está constituída y de su sistema de supervivencia. Por lo que cada que ve una, la deja ir y no trata de liquidarla como muchas personas hacen.

Fue en el programa de Yordi Rosado "Rebecca de Alba sin filtros", del pasado 27 de diciembre, de su canal de YouTube, "La entrevista con Yordi Rosado", que el también conductor, charló con la modelo, sobre su vida y lo que fue su infancia, además, claro, de sus parejas como Ricky Martin, con quien Rebecca de Alba causó gran expectación en su momento.

Luego de contar de la vida en el campo que la conductora de televisión vivió desde sus seis hasta sus 17 años, Rebecca de Alba habló de las cucarachas y el respeto que tiene por los bichos odiados por mucha gente alrededor del mundo.

Ante el cuestionamiento de Yordi sobre si tuvo algún novio al que le dieran miedo los bichos, Rebecca dijo que a todos, excepto a uno:

"Es que con el tema de los arácnidos se sacan de onda, la gente se saca de onda en general, pero a mí me parecen increíbles, por ejemplo, la cucaracha -sin albur-, yo le tenía como todo un rollo y un día vi un documental de lo que es en sí la cucharacha, o sea de cómo está armada, de cómo es su sistema de defensa, todo, y dije: 'No vuelvo a matar a una cucaracha, son una maravilla', ni tengo por qué tenerles miedo".

Y por otro lado, ahondó en el tema de las cucarachas:

"Mientras no las agarre porque obviamente la amiba, no se qué traen, además... pero yo puedo ver una cucaracha pasar y yo la dejo pasar... es que todo mundo '¡Ay! la cucaracha... ¿sabes? se arma una locura... Pero es que su aspecto es el que [ocasiona repulsión] pero hay unas guapísimas, hay unas cucarachas albinas... tengo fascinación por todos los bichos", reveló la ex reina de belleza, mientras Yordi se sorprendía con las inimaginables declaraciones de de Alba.

Y a la pregunta del eterno amigo de Adal Ramones, sobre si tuvo algún bicho de mascota, Rebecca dijo entre risas que sí, a César Costa (el conductor con quien laboró en el desaparecido programa de "Un Nuevo Día"); aunque dijo que nunca había tenido mascotas ya que para ella, es fundamental que estos vivan en su hábitat natural.

Y es que a decir verdad, tal y como lo dijo Yordi Rosado, en la presentación previa de Rebecca de Alba, la conductora sacó su lado más simple y sencillo, pues de manera sorpresiva, los internautas se enteraron de su afición por la vida del campo; lo que llevo a Yordi a destacar su sencillez a la propia Rebeca a externar que la gente piensa que ella es "mamona".

Pues luego de haber sido una reina de belleza nacida en Zacatecas de los años 90's y de representar a su estado natal en el concurso nacional de Señorita México, Rebecca irradiaba otra imagen, que construyó a raíz de la muerte de una hermana que siempre quiso incursionar en los concursos de belleza, situación que fue la motivó para ser parte de las filas de las mujeres más hermosas de México.

Por lo que, nadie nunca imaginaría que Rebecca fuera una niña y luego una mujer, que tuviera más empatía con los hombres -que son más bruscos-, que con las mujeres que son por mucho más femeninas y delicadas.