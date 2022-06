Rebecca Jones niega tener cáncer y confirma participación en Cabo con un ‘superpersonaje’

Luego de tomarse un año sabático de los melodramas tras su aparición en “Te acuerdas de mí”. Rebecca Jones regresará este 2022 en la nueva producción que prepara José Alberto Castro para TelevisaUnivision, la cual iniciará grabaciones el próximo mes.

La villana de telenovelas confirmó su participación en la telenovela “Cabo”, la cual será un remake de “Tú o nadie”, que en la década de 1980 encabezaran Lucía Méndez y Andrés García, y su rol será relevante debido a que será alguien muy cercano al protagonista.

En una entrevista con el programa “Hoy”, matutino de Televisa, Rebecca Jones reveló que forma parte del elenco de esta ficción con un “superpersonaje” y admitió estar muy contenta. Asimismo, negó tener cáncer, como aseguró una revista de circulación nacional.

Desmiente publicación

Una terrible noticia fue la que dio a conocer una revista de espectáculos en su portada al asegurar que el cáncer había regresado a la vida de la actriz mexicana de 65 años, quien padeció esta enfermedad hace algún tiempo pero logró vencerla.

Por ello, Martha Figueroa, Raúl Araiza y Andrea Legarreta, conductores de “Hoy” se comunicaron vía telefónica con ella para preguntarle si era cierto que nuevamente estaba pasando por este mal momento con su salud, pero Rebecca Jones desmintió todo.

“Son datos completamente falsos porque dicen que me dio nuevamente en el ovario, cosa que están mal porque ovarios sí tengo muchos, pero ya no están, a mi desde el principio me los quitaron… Es una nota con muy mala leche”, comentó la villana de telenovelas, quien este año apareció en la serie de Netflix “¿Quién mató a Sara?”.

Rebecca Jones no descartó tomar acciones legales contra la publicación por difundir información falsa: “Sí, tal vez, pero sobre todo me interesa mucho que el público sepa que no es cierto y es lamentable que la revista lucra con eso”.

Estará en “Cabo”

Además de desmentir la información, Rebecca Jones aprovechó la entrevista para dar a conocer su nuevo proyecto y confirmó que estará con el “Güero” Castro en su nueva telenovela y su personaje será el que interpretó Daniela Romo en “Sortilegio”, el de la madre del protagonista.

“Estoy super contenta porque voy el ‘Güero’ Castro. Voy en su nueva novela con un superpersonaje que se llama Lucía, estoy fascinada, siempre había querido trabajar con él. Sus producciones son de una calidad increíble”, sostuvo.





