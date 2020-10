Razón por la que Ariadne Díaz no protagonizará la novela de Juan Osorio

Tras algunas especulaciones hechas sobre la nueva telenovela de Juan Osorio, '¿Qué le pasa a mi familia?' la actriz Ariadne Díaz, puso fin a las mismas mediante una plática con el productor del melodrama, en la que además, explicó la principal razón del por qué no podrá estar en el proyecto.

Fue a través de un live de Instagram, en su cuenta oficial, que la actriz ofreció aclarar cualquier situación al respecto. Por lo que en el transcurso de la tarde del lunes pasado, se dieron cita tanto la esposa del también actor Marcus Ornellas como el productor del melodrama.

Después de externar que desde un principio, Ariadne estaba contemplada para ser la figura principal del proyecto y lo agradecida que estaba con Osorio por tomarla en cuenta, quien además junto con ella fue construyendo la historia, así como revelando demás detalles, la actriz reveló que no le podrá ser posible estar ahí, por compromisos que ya tenía pactados anteriormente y que no se pudieron mover de fecha, pues la actriz ya había firmado contrato; aunque no dijo de qué se trata.

"Por alguna razón no se dan las cosas, sabes que tenía unos proyectos que te comenté y que estiramos, pero que fueron inamovibles. No podía estar en locaciones viajando por esto que tengo. Los dos nos esforzamos porque así fuera y al final no fue así", indicó la actriz.

Entre otras cosas, Osorio reveló que los protagonistas de la historia, cuya esencia conoce perfectamente bien Ariadne, serán Mane de la Parra y Eva Cedeño (quien acaba de terminar telenovela con José Ron), mismo que en un principio estab contemplado para protagonizar el melodrama junto a Ariadne y que al final no se dio.

Y en lo que respecta a las habladurías que se dieron cuando la actriz todavía pertenecía al proyecto y había posibilidades de que Ron fuera su pareja protagónica, la estrella de televisión dijo:

"Soy amiga de José y además soy su vecina. Hay cariño y respeto con él".

Por otro lado, Juan Osorio expresó la gran persona que es Ariadne y explicó que le dolía mucho no haber podido concretar la producción con su participación. Pero también dijo que ella será la protagonista de su próxima historia, a lo que Ariadne estuvo de acuerdo ya que según dijo, le duele en el alma, no poder acompañar a Osorio.

"Una parte de mi estará ahí y yo sí quería estar, pero prométeme que más adelante trabajaremos juntos y me dijiste que sería un pacto. Tienes una historia padrísima, un horario increíble y con el cobijo de todos estos escritores que plasma lo que esta pasando en la actualidad de una forma sencilla y divertida", aseguró la protagonista de "La Malquerida".

Y para reafirmar el cariño que Juan le tiene a la actriz, externó que para él, '¿Qué le pasa a mi familia?' siempre será el proyecto de Ariadne Díaz:

"Para mí sigue siendo tu protagónico y antes que nadie te enteraste quién quedaría en tu lugar".

Entre tanto, Juan Osorio le pidió a Ariadne que fuera su madrina el día que fuera a ser la presentación oficial del melodrama y la actriz aceptó encantada.

Se estima que la telenovela '¿Qué la pasa a mi familia?' llegará a la pantalla chica durante el 2021 en el horario estelar de las 20:30 horas, misma que tendrá locaciones en la ciudad de León, Guanajuato.

