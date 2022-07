Rayo se queda sola y sin el apoyo de nadie en Vencer la Ausencia

A todas les duele la ausencia de su ser querido, pero María del Rayo (María Perroni Garza), es quien está sufriendo aún más la perdida de su madre, pues se ha quedado sola y todas las amigas de su mamá Margarita (Mariana Garza), le han dado la espalda en "Vencer la Ausencia" (2022).

Y es que, tras el aparatoso accidente que se dice que provocó Misael Valdez (Marcos Montero), esposo de Julia (Ariadne Díaz) y empleado de la compañía de transportes Funes, por exceso de velocidad, no sólo Margarita perdió la vida, sino también Iván (Andrés Vázquez), el hijo de Esther y Máximo (Mayrín Villanueva y Felipe Nájera), que pese a que tienen tiempo separado, los une el dolor de la misma pérdida.

Lo que ha puesto de cabeza la amistad que tienen desde hace muchos años Esther, Julia, Celeste (Alejandra Barros) y la propia Margarita, quien ahora está en otra dimensión de la vida. Pues además del caos que se ha creado por culpa del marido de Julia que no se sabe si está vivo o muerto, si huyó con una buena cantidad de dinero que se le encomendó, o cualquier otra situación, todas están padeciendo la ausencia de Margarita e Iván.

Por un lado, Julia defiende a su marido a capa y espada, pues no cree que él haya sido capaz de huir con esa fuerte cantidad de dinero, y por otro, se ha tenido que enfrentar a los reclamos de sus amigas Esther y Celeste, quienes lamentan la pérdida de dos importantes personas en sus vidas y no pueden superar tan fácilmente esa ausencia.

Además ya se ha echado encima a un posible enemigo, Ángel Funes (Danilo Carrera), quien a como dé lugar, quiere saber el paradero de Misael y qué hizo con tanto dinero que se le encomendó. Pero Julia no es la única persona que además de estar viviendo una pesadilla, tiene que enfrentar la justicia por culpa de su esposo.

Pues María del Rayo 'Rayito', hija de Margarita, se ha dado cuenta que todo mundo le ha dado la espalda y no sabe qué hacer sola; vive en el departamento que su mamá rentaba en la misma unidad habitacional donde viven sus amigas Celeste, Esther y Julia, y una que otra enemiga como Flavia (Nailea Norvind), quien no para de escupir su veneno con tal de hacer desvariar al cuarteto de amigas, las protagonistas de "Vencer la Ausencia" (2022), producción de Rosy Ocampo para Televisa Univisión.

Celeste, es una mujer que vive con su esposo Braulio (Alexis Ayala) y siempre ha tenido la esperanza de convertirse en madre; no obstante, ha empezado con un tratamiento de fertilidad que podría no ser tan bueno del todo, pues algo terrible está por venir en su vida.

Pero a diferencia de Esther -quien está hundida en su dolor por la pérdida de su hijo- y Julia, quien sigue en busca de su marido, Celeste estaría encantada de adoptar a Rayito como su hija, lo malo es que su esposo Braulio no tolera mucho la idea de que convivan, ya que desde que murió Margarita, él le ha dicho que la niña no es su responsabilidad.

Por otro lado, Cuca, la tía lejana de Rayito, quien le ha dicho que ella vive al día y no puede ayudarla debido a que tiene a su madre y a sus hijos, la dejó sin decirle nada, dejándole una nota y pidiéndole perdón porque no se la podía llevar con ella.

Celeste, la busca por cielo, mar y tierra para darle algunas indicaciones sobre Rayito, pero ella no le contesta el celular porque no quiere saber nada de la niña ni hacerse cargo de ella. Incluso, se encontró a Rayito cuando iba llegando de la escuela y le preguntó por su tía Cuca, pero la niña se cayó la verdad, no le dijo que Cuca ya no está en la Ciudad de México y que simplemente no quiere contestar sus llamadas.

Ahora, Rayo tendrá que enfrentar sola su más triste realidad: el hecho de no volver a ver a su madre, soportar una tremenda soledad y acostumbrarse a una nueva vida sola, viviendo de los recuerdos de la mujer que le dio la vida y que hoy ya no está con ella.

