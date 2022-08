Rayito cumple sus 15 y la denuncian ante las autoridades en Vencer la Ausencia

El día de sus 15 años llegó y Rayito (María Perroni Garza) no se pudo haber visto más apapachada por todos los de la unidad habitacional, pues todos se reunieron y le hicieron un cálido convivio; pero no todo sería felicidad, pues Flavia (Nailea Norvind) disfrazada de un anónimo pudo haber denunciado a la niña con las autoridades para que vayan por ella y la metan a un orfanato en "Vencer la Ausencia".

Aunque Celeste (Alejandra Barros) está en el hospital por un crisis de salud que presentó, Ester y Julia se unieron (Mayrín Villanueva y Ariadne Díaz) y le organizaron un convivio con el apoyo de la familia de Julia, Jerónimo (David Zepeda) -el nuevo inquilino de Esther- y hasta los vecinos nuevos que han llegado a la unidad habitacional que ya han hecho amistad con Julia.

Pero ¡oh, oh!... Dicen que la felicidad no puede ser completa y para muestra basta un botón, y es que Flavia tomó el teléfono y llamó a Servicios Familiares, algo así como el DIF en la vida real, para que fueran a buscar a Rayo y se la llevaran, pues la trae atravesada y no la puede ver ni en pintura.

El rencor de Flavia

En primer lugar porque Rayito se burló de ella tras hacerle creer que vivía con su tía Cuca, cuando en realidad ella la abandonó tras la muerte de su madre Margarita Rojo (Mariana Garza). Luego por haberla visto besar a su hijo Teo (Luca Valenttini), gracias a un reto que le impuso su amiga Matilde (Nicole Reyes); pues al verlos, literalmente se lo quitó de la boca a Rayo y se lo llevó jalándolo del cabello.

Por lo que desde ese momento, Flavia le tiene todavía más coraje y no se quedó con los brazos cruzados, pues le valió un rábano que fueran sus 15 años y la denunció. Estaban en plena pachanga, cuando hubo un momento emotivo y nostálgico, pues Rayito tuvo un regalo de parte de su mamá... ¡sí de su mamá!, pues ella le había pedido un par de botas que a Margarita no le gustaron para nada y de ahí surgió el pleito antes de que ella se fuera de viaje y ya no regresara más. También tuvo su vestido de 15 años patrocinado por Ariel (Farid Caram).

Un regalo de su mamá

Julia fue la encargada de darle ese regalo de 15 años, pues ella fue quien le consiguió el par de botas ya que su amiga Margarita le había pedido el favor con anterioridad de que le ayudara a buscarlas y a comprarlas. Incluso, Teo fue a la fiesta de Rayito y hasta bailó el vals con ella.

¡Adiós festejo!

Pero la felicidad de ese momento terminó cuando Rayito recibe un mensaje de su amiga Matilde, informándole que han ido unas personas de Servicios Familiares a llevársela a un orfanato. Entonces Rayo decide escaparse y es ayudada por ella y sus otros dos amigos para burlar a las autoridades y lograr que no se la lleven.

Flavia va a buscar a Teo a la fiesta y todo mundo se empieza a preocupar por Rayo, pues desapareció. Teo les revela que ella se escapó porque Servicios Funerales la está buscando, mientras Celeste está hospitalizada y su esposo Braulio (Alexis Ayala) está con ella. Todos salen a buscarla por toda la unidad y no la encuentran, pues ella ha ido al departamento de Celeste y Braulio por todas sus cosas, luego de haberse quitado el vestido de princesa, pues lo que quiere es escapar para que no la encierren en un orfanato.

Rayito es encontrada y defendida

Finalmente, Rayito es sorprendida por las tres personas que le han dicho, sólo quieren platicar con ella para ver cuál es su situación real, pues saben que no tiene mamá y su papá brilla por su ausencia pero ella se resiste a aceptarlo y Matilde no la suelta de la mano.

En eso llega 'toda la banda', los vecinos que enfrenta a la autoridad a la que le aseguran que no se llevarán a la niña, pues ellos la conocen desde bebé y dan la cara por ella, además se arman de valor y Esther, Jerónimo y hasta Ángel Funes (Danilo Carrera) que fue invitado a la pachanga por el pequeño Daniel (Mariano Soria) le dan argumentos válidos a la autoridad como que si no traen una orden de un juez por escrito, ellos no se la pueden llevar y tras ver a Flavia Vilchis ahí (Nailea Norvind), la presionan para que confiese que ella fue la que denunció.

Pagan "justos" por pecadores

Pero las cosas no se quedarán así y Flavia se lleva buen castigo que es ideado por Robin (Arath Aquino), y Matilde y Dennis (Bruno Mattar), mientras Flavia le platica a su esposo Máximo (Felipe Nájera) lo ocurrido ese día y Teo le dice a su papá que ella fue quien hizo la denuncia, pues no puede ser más evidente tras el odio que le tiene a Rayo... Aunque al parecer, el culpable de que Rayito esté en peligro de ser llevada es Braulio, pues no encuentra la manera de hacer desistir a Celeste sobre el hecho de adoptarla...

El castigo

Pero ¿se arrepentirá Flavia de su maldad cuando vea su food truck destrozado (vandalizado) como castigo por haber denunciado a Rayo? Para descubrirlo, no te pierdas "Vencer la Ausencia" de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

