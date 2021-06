Raúl Araiza presume los besotes que le da a Cecilia Galliano en La Desalmada

A menos de una semana para el esperado estreno de “La desalmada”, el elenco se ha encargado de promocionar el lanzamiento y ahora fue el turno de Raúl Araiza, quien hará pareja con Cecilia Galliano, con quien presumió los “besotes” que le da a la sexy actriz en algunas de las secuencias de la telenovela.

Ambos actores fueron invitados al matutino “Hoy”, de Televisa, donde hablaron de sus roles en la nueva producción de José Alberto Castro, la cual comenzará transmisiones el próximo 5 de julio, y Raúl Araiza reveló cómo serán sus escenas en “La desalmada” con la espectacular histrionisa argentina.

Con su habitual sentido del humor y carisma, el también presentador de “Hoy” presumió que habrá “besotes” entre su personaje de Luis y el de Cecilia Galliano, que interpretará a Miriam; ambos son esposos pero la historia no es miel sobre hojuelas y está rodeada de infidelidades.

En la charla con Galilea Montijo y Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Cecilia Galliano mostraron la gran química que existe entre ambos y, en tono de broma, el actor le dijo a su colega: “Vienes muy despechugada, mi amor”, haciendo referencia al escotazo que presumía la argentina con un jumpsuit en blanco y negro. “Bueno, pero dime Ceci, no Miriam”.

Más adelante, el histrión habló de que no es la primera vez que trabajan juntos y que ya se han dado sus besos, aunque Cecilia Galliano lo interrumpió para revelar que Raúl Araiza le tiene miedo en la telenovela.

“Sí, ya nos besamos las bocas bien fuerte”, reveló el conductor de “Hoy”, y cuando Andrea Legarreta quiso profundizar en el tema, la ex de Sebastián Rulli confesó que su colega no quiere besarla bien, como Dios manda.

“Me tiene terror, no se anima a besarme”, dijo Cecilia Galliano, e inmediatamente Raúl Araiza la interrumpió para replicar: “Pues primero, tú eres actor y siempre hay respeto. Yo le digo, ‘los besos tienen que ser ficticios’ y ella me dice ‘yo no sé actuar, yo los doy real’”, comentó en medio de las risas de todos.

En la telenovela “La desalmada”, los roles de ambos serán de soporte a la historia principal. En el caso de Cecilia Galliano, ella será la amiga de Fernanda Linares (Livia Brito), la protagonista, en tanto, él fungirá como la figura paterna de ella. En su relación, las cosas toman un tinte interesante.

“Yo creo que todas las mujeres se van a identificar con Miriam porque (él) la engaña descaradamente, entonces ella agarra su hijo y decide irse, y después de tres años vuelve y él ¡vive con su amante en su casa!”, comentó Cecilia Galliano, quien recordó que el melodrama se estrenará el próximo lunes a las 21:30 horas por el Canal de las Estrellas.

