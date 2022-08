¿Rafael le dispara a Lucía? lo que verás en el final de Mujer de Nadie este viernes

Lucía Arizmendi (Livia Brito) se h valido de su empoderamiento para enfrentar a todos aquellos que la hicieron sufrir y sin ningún tipo de miedo, los ha ido poniendo en su lugar uno a uno en la telenovela "Mujer de Nadie" (2022). Y el avance de lo que se verá en el último capítulo deja con toda duda sobre lo que pasará con Lucía... ¿sobrevivirá?

Este viernes llegará a su final una historia que ha conmovido a la audiencia debido a lo fuerte de la trama que ha tenido a bien llevar a la pantalla chica Giselle González, su productora, quien se valió de un elenco de primer nivel para revivir la historia "Amarte es mi Pecado" que en 2004 conmocionó a los televidentes.

Lucía ya ha descubierto a Rafael López Montes (Plutarco Haza), un hombre que siempre la ha querido mantener a su lado cueste lo que cueste y a como dé lugar, por lo que preparó y ejecutó el crimen en el que murió su esposa Roxana Vázquez (Carmen Aub) e hizo todo para inculpar a Fernando Ortega (Marcus Ornellas) y una vez tras las rejas, hizo todo también para separarlo de Lucía.

En el capítulo del pasado jueves, se pudo ver el momento en el que Lucía está dispuesta a todo con tal de acabar con él, pues por un lado fue el hombre que la empoderó cuando nadie la dejaba avanzar en su vida, pero por otro, le escondió sus verdaderas intensiones y la destrozó por dentro tras ser el ejecutor del plan de quitarle a su hija y dársela a la malvada de Isaura (Cynthia Klitbo) para conseguir quedarse con una cuantiosa fortuna.

Pero una vez que Rafael descubre que Lucía ya lo sabe todo, sus hombres -includo Leonardo (Ignacio Tahhan), el tipo que se deja manipular por quie sea con tal de conseguir sus objetivos-, la amagan e intentan evitar que le haga daño a Rafael.

El último capítulo de esta tortuosa historia está a horas de suceder, y tras su arrepentimiento por no haber sido una buena madre para Lucía y dejarla a su suerte, Alejandra Madrigal de Horta (Azela Robinson) podrí pagar todas las que ha hecho con el posible final de Lucía, su hija a la que ha descubierto que ama y a la que le hizo tanto daño por muchos años, estando lejos de ella.

Y es que, tras la riña entre la valiente Lucía y el malvado de Rafael, éste le pregunta si quiere que la mate a lo que ella le dice que sí... y acto seguido se ver al villano que nunca logró que Lucía lo amara, disparando hacia ella, no sin antes decirle "Como quieras", mientras que por otro lado, su madre y Fernando, el amor de su vida, se ven preocupados porque piensan que Lucía está muerta...

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!