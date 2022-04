Rafael del Villar está de regreso en las telenovelas con Corazón Guerrero

Sin duda, uno de los actores más experimentados frente a las cámaras y con un total de 57 telenovelas, está de regreso en las telenovelas con "Corazón Guerrero"; se trata de Rafael del Villar y este 2022 ha vuelto a lo suyo, que es entretener al público mexicano y extranjero.

Aunque no ha tenido personajes protagónicos y/o estelares, se ha mantenido como uno de los actores más sólidos dentro del mundo del melodrama; pues entre las casi seis decenas de telenovelas que hay en su haber, se recuerdan sus personajes como Ricardo en "María Mercedes" (1992), Esteban en "Marimar" (1994) y el Dr. Torres en "María la del Barrio (1995-1996); lo que indica que trabajó con grandes figuras de la pantalla chica y al lado de actrices como Thalía, considerada como "reina de las telenovelas" tras finalizar con la trilogía de las Marías.

No obstante, Rafael del Villar ha coincidido en los foros de grabación con un sinfín de actores nacionales y extranjeros, pues fue desde 1982, cuando debutó en "Chispita" compartiendo créditos con Lucero y la primera actriz Sara García (QEPD), a la edad de 20 años; además ha trabajado con varios productores de la casa Televisa.

Y este 2022 no es la excepción; pues luego de su última actuación en "La Mexicana y el Güero (2020) dando vida a un Guardia de seguridad, y de una larga pausa de 2 años a causa de la pandemia generada por el Covid-19, regresó de la mano del productor Salvador Mejía, quien también marcó su regreso como generador de contenido de historias, después de un largo descanso.

En "Corazón Guerrero", el ex esposo de la actriz Cecilia Gabriela, volvió como Gabino Beltrán, quien es un tipo que está involucrado con el hallazgo de un dinero que vendría a tumbar los planes de Augusto Ruíz-Montalvo (Diego Olivera) y por los cuales quiere deshacerse de Don Abel (Manuel Ojeda), quien instruye a los hermanos Sánchez Guerrero, Jesús, Samuel y Damián (Gonzalo García Vivanco, Christian de la Campa y Rodrigo Guirao) para que estén a la altura de las hijas de Augusto y así puedan vengarse de él por la muerte de su padre.

Sólo que esta vez, el histrión de casi 60 años, que los cumple este lunes 11 de abril, hará una participación especial y así lo contó en su cuenta de Instagram, en la que incluso, ha compartido momentos de esta nueva aventura, como de la reciente presentación del melodrama, así como un par de fotos con Alejandra García (la protagonista de la historia) y el productor Salvador Mejía -entre otras importantes figuras-.

Pues justo el día del estreno, el también actor de "Por Amar Sin Ley 2" (2019), compartió un vídeo cuya descripción se lee: "@corazon_guerreroof 4:30 pm. @productor_mejia gracias siempre @rene_casados @haydee_navarra @anamartin... un honor trabajar en tan excelente proyecto #telenovela #telenovela #televisa #televisaunivision".

"Aquí en el camper para grabar una actuación especial de 'Corazón Guerrero', una nueva telenovela del productor Salvador Mejía; así, estos son los campers", explicaba mientras compartía un vídeo antes de ir a escena. Ya en la escena, se puede ver adentro de un vehículo amenazado a punta de pistola por uno de los delincuentes que le han querido arrebatar la vida a Don Abel.

Por otro lado y no menos importante, también compartió una publicación al lado de Alejandra Espinoza que se lee: "@alejandraespinoza qué manera de brillar... un gustazo coincidir... siempre así heeee, que el éxito te siga acompañando siempre... gracias por ser... se ve que si tienes un corazón guerrero @corazon_guerreroof @corazonguerreroofc #rafaeldelvillar #rafaeldelvillaractor".

