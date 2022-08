Rafael amenaza a Isaura con desaparecerla, en avance de Mujer de nadie

La telenovela “Mujer de nadie” ha llegado a su última semana de transmisiones y en el episodio 41 ocurrirán varias cosas que marcarán el destino de algunos personajes como Isaura (Cynthia Klitbo) y Gertrudis (Rosa María Bianchi), dos de las villanas de esta historia producida por Giselle González.

Entre las cosas que pasarán en el episodio de este lunes se revela que a Rafael (Plutarco Haza) no le gustó nada la manera en que Isaura acudió a su casa a exigirle dinero por lo que la amenaza con desaparecerla en cualquier momento si ella continúa buscándolo.

Pero ello es sólo una parte de lo que se verá en el capítulo 41 pues en el avance de “Mujer de nadie” también se adelanta que Lucía (Livia Brito) enfrenta a Alejandra (Azela Robinson) por la herencia de Casilda (María Penella), y esta vez la villana sacará las garras ante su propia hija.

Rafael no se anda por las ramas

Isaura perdió todos sus ahorros con el colchón que fue tirado a la basura por orden de Alejandra y aunque intentó recuperar un poco corriendo tras el camión y recogiendo los billetes que encontraba en el suelo, la antagonista tuvo su merecido y no le quedó más que llorar por su desgracia.

Pero al verse en la calle y sin dinero acudió al único lugar donde podría obtener algo, a la casa de Rafael, donde le exigió al villano que le soltara dinero o le contaría los acuerdos que tienen y Lucía se enteraría que la ha estado engañando y que él fue el culpable de quitarle a su hija.

La extorsión no le sienta nada bien a Rafael, quien no está dispuesto a seguirle el juego a Isaura, por lo que en el avance del episodio de este lunes se observa que la villana está siendo agarrada por los brazos por dos hombres mientras le dice al villano que se acuerde que hay gente que sabe la verdad, pero él no se deja intimidar.

El antagonista le contesta que más bien ella se acuerde de que tiene a esos dos hombres contratados y que la podría desaparecer en cualquier momento, y es que Isaura no sabe de lo que es capaz Rafael ni de hasta dónde llega su poder.

Lucía se enfrenta a Alejandra

Lucía ha acogido a Casilda en su casa y le asegura que peleará por recuperar lo que es suyo, por lo que va a la casa de Alejandra y le exige que le devuelva su herencia y que se vaya de ahí, pero la villana saca las garras por el dinero y le dice que le demuestre con un papel que esa no es propiedad, pues sabe que el testamento de la madre de Casilda lo tiene ella.

Por otro lado, Lucía y Fernando (Marcus Ornellas) se vuelven a encontrar y es ahí donde la protagonista lo mira con odio y le dice que no quiere verlo y que mejor se vaya a tratar de hacer feliz a Paulina, sin poder evitar mostrar sus celos.





