Rafael Amaya y el miedo más grande que tiene tras rehabilitarse

Tras haber ingresado prácticamente a la ‘fuerza’ a un centro de rehabilitación, Rafael Amaya, temió perder su propia vida, a causa de los serios problemas de adicciones a sustancias nocivas para la salud, los cuales alejaron al protagonista de ‘El Señor de los Cielos’ de la actuación.

El actor Rafael Amaya llevó su papel de Amado Carrillo al extremo, a tal punto que su comportamiento reflejaba a su personaje en ‘El Señor de los Cielos’, afectando su propia vida y la de las personas cercanas a él, quienes le recomendaron moderar su consumo de estupefacientes e internarse en un centro de adicciones, propiedad del ex campeón mundial Julio César Chávez, en Culiacán.

Uno de esos amigos más allegados a Rafael Amaya, fue su compadre, el cantante Roberto Tapia, uno de los intermediarios para lograr que el actor pudiera internarse pese a que fue llevado a mentiras, como el propio Amaya relató.

El tratamiento de adicciones que recibe el actor en la clínica de Julio César Chávez incluyen: ayuda psicológica, contacto recurrente con sus compañeros que viven la misma problemática que él, asesoría religiosa y rutinas de ejercicio, para mantener no solo la mente saludable, sino también el cuerpo.

“Subió algo de peso mi compadre porque había dejado de hacer ejercicio y no, pues andaba mal mi compadre. Está haciendo ejercicio, está con su psicóloga, creo que casi todos los días platicando, no sé si es media hora o una hora de sesión. Está con los demás compañeros, platican acerca de sus experiencias cuando suben al escenario, por así decir, leyendo la biblia también”, contó el cantante al programa ‘Sale el Sol’.

Según Roberto Tapia, el actor Rafael Amaya es totalmente consciente de que su vida peligraba, y su prioridad principal es poder regresar a los escenarios lo antes posible y de la mejor manera, pues su carrera artística es muy importante, aunque antes tiene que alejarse de las drogas y el alcohol.

“Tiene muchas ganas de regresar, él está muy contento con lo que está viviendo, él no quiere que lo dejemos solo ya, él dice ‘yo no quiero que me dejen solo porque ahorita yo estoy vulnerable, ya no quiero regresar a esa vida’, sí anda temeroso mi compadre, dice: ‘ya no quiero más esa vida, yo quiero disfrutar mi vida, quiero formar una familia, quiero estar con mis padres, quiero trabajar, estar con la gente que quiero y la que me quiere”, reveló Tapia.

El cantante, compadre y amigo personal de Rafael Amaya confesó que el actor consumía alcohol y drogas todos los días, por lo que su vida llegó a peligrar, viviendo experiencias muy fuertes y alarmantes, por lo que la mejor decisión fue recluirlo en un centro de rehabilitación.

De igual forma, Roberto Tapia informó a los medios de comunicación que su amigo personal, Rafael Amaya, saldría del centro de ayuda en adicciones para pasar las fiestas navideñas y al lado de su familia, situación que puso feliz al actor, en momentos donde necesita la calidez y apoyo de los seres que más lo estiman.