Quién fue María Rubio, la icónica actriz que dio vida a Catalina Creel

Sin duda, se ganó los plausos y el reconocimiento del público durante 55 años de carrera artística y su personaje más icónico que la catapultó como la mejor villana de las telenovelas de todos los tiempos, fue el de Catalina Creel en la telenovela "Cuna de Lobos" (1986-1987) que fue producida para Televisa. Su nombre es María Rubio. Pero, ¿quién fue la icónica actriz que estuvo detrás del villanesco personaje?

No obstante, anteriormente de que diera vida a Catalina Creel, personaje que fue su consagración como villana, María Rubio tuvo presencia en 19 melodramas que van desde su debut en 1963 con "Doña Macabra" hasta "Abandonada" en 1995.

Y aunque todavía se le recuerda como una primerísima actriz, que se retiró años antes de su muerte debido a un problema de salud, lo cierto es que nadie olvida su magistral personaje como Catalina Creel en "Cuna de Lobos" -una producción de Carlos Téllez que fue escrita por Carlos Olmos- como un experimento que a decir verdad, fue todo un éxito; pues hasta las nuevas generaciones de público "telenovelero" se han dado cita en las redes sociales para enaltecer su mejor personaje.

La recordada actriz de telenovelas como "Rina" (1977-1978), "Colorina" (1980-1981) o "Imperio de Cristal" (1994-1995), no sólo tuvo el mejor acierto de su trayectoria artística dando vida a la inolvidable Catalina Creel, pues con el paso de los años, María Rubio siguió encarnando personajes de villana (la mayoría) en un docena de melodramas más, siendo el último "Una Familia con Suerte" (2011-2012).

"El Derecho de Nacer (1981-1982), "Tú Eres mi Destino" (1984), "No Tengo Madre" (1997), "Desencuentro" (1997-1998), "Amada Enemiga" (1997), "Laberintos de Pasión" (1999-2000) y "Salomé" (2001-2002), fueron otras de las telenovelas "de la nueva era", en las que María Rubio tuvo importantes participaciones.

De ahí, hasta 2018 (seis años), la primerísima actriz anunció su retiro de las telenovelas debido a una enfermedad, y murió a la edad de 83 años en la Ciudad de México.

Su cuna fue México -su país natal-, pues nació en Tijuana Baja California un 21 de septiembre de 1934, pero también España, tocándole vivir parte de la Guerra Civil Española, debido a que su familia fue a visitar a sus abuelos maternos, quedando varados durante 10 años en la provincia de San Sebastián.

Su vida actoral, ha sido un legado para muchas de las estrellas de televisión que quieren lograr posicionarse como una o un gran villano, pues en ella, pueden ver todo el potencial que un buen villano de telenovela puede y debe tener.

