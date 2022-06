Quién es Macarena García, la pareja protagónica de Diego Klein en Mi Secreto

Primero llevaría por título "La Impostora" y semanas después se dio a conocer casi a la par de la presentación del elenco protagónico, que la nueva telenovela de Carlos Moreno Laguillo para Televisa se llamará "Mi Secreto", cuya sorpresa -entre otros detalles-, es la revelación de la actriz que llevará sobre sus hombros, la responsabilidad del personaje principal femenino. Se trata de Macarena García que compartirá créditos con e actor Diego Klein... Pero, ¿quién es ella?

Macarena García Romero no es nueva en los menesteres de la actuación y aunque pocos lo saben, ella es hija de la actriz Amayrani Romero y el fallecido Javier García de la Camacha; así como nieta de la primera actriz Anabel Gutiérrez, que hizo películas con Pedro Infante como "Escuela de Vagabundos" (1955) e interpretó a Doña Espotaverderona, mamá de 'la Chimoltrufia' (Florinda Meza) de la serie "Los Caquitos" en los años 80's -producción del Roberto Gómez Bolaños (QEPD)-.

Y tras la presentación de "Mi Secreto" y el cuarteto de actores que darán vida a los personajes principales de la historia (Diego Klein, Isidora Vives y Andrés Baida), Macarena García fue abordada por el periodista Edén Dorantes, a quien le contó sus reacciones tras haber sido la elegida para este personaje:

Lee también: Carlos Moreno Laguillo estrena novela y confirma a los protagonistas

"Creo que todo estamos muy contentos, creo que todos tenemos muchísima ilusión, muchísimos nervios, estamos ansiosos por empezar a grabar y para empezar en vivo -imagínate, todavía ni tenemos el primer llamado-, y ya queremos que salga".

"Valeria es una chica que tuvo un pasado muy duro, es un personaje que -¡íjole!, de repente con mis compañeros lo hablamos, luego lo leemos y nos duele mucho la historia que tiene-, pero también es un personaje que tiene mucha fortaleza, y aunque todavía [ella] no la descubre, la va a descubrir cuando sea el momento indicado para hacerlo".

Lee también: Luciendo cuerpazo frente al espejo, Angelique Boyer le da batalla a Aracely Arámbula en lencería

Y agregó: "Entonces es un personaje que se transforma mucho a lo largo de la historia. Es un personaje que como todos los seres humanos, busca el amor, la empatía, que ama con todo su ser a su mejor amiga Natalia [Isidora Vives] y que la admira muchísimo (...) y se va enamorar, y va a cometer errores y se va a reír y va a llorar y van a pasar muchas cosas".

En cuanto a su postura sobre que en la actualidad ya no se centre la atención en sólo dos personajes de una historia contada a través de la televisión, sino que haya más de dos protagonistas, Macarena García dijo:

"Yo valoro mucho tener compañeros así de fuertes, así de sólidos, porque al final del día ayudan a sostener una historia, ayudan a dar un balance perfecto en las historias, para que se cuente lo que se tenga que contar, para que no sea una historia central, como mencionaban las escritoras, claro que hay una médula espinal, pero creo que tener el soporte de un elenco increíble que entre al rescate y que levante la historia con todo el talento que tienen para ofrecer, es increíble".

Pese a que e público manifestó en redes sociales tras la exitosa telenovela "Los Ricos También Lloran" (2022) de Televisa Univisión, que querían ver a Diego Klein de pareja protagónica con Lorena Graniewicz -su pareja en el melodrama de la televisora de San Ángel-, quien daba vida a Britny Chantal Pérez Domínguez, lo cierto es que Carlos Moreno Laguillo ha decido darle una nueva oportunidad al histrión pero con otra pareja y esta vez ¡como protagonistas de una historia!

Entre tanto, la también protagonista de la telenovela "Los Elegidos" (2019), dijo que el camino que recorre en la actuación, ya ha sido marcado por su madre, de quien ha tomado los mejores consejos. Por otro lado, Macarena dejó ver que le gusta que haya historias de mujeres empoderadas que se puedan llevar a la pantalla chica, pues es una forma de dar a conocer lo que viven en el día a día.

Por último dijo que tiene varios proyectos en puerta y una película que hizo lado de Mónica Huarte, de la que no reveló el nombre; también dijo que está próxima a estrenarse la tercera temporada de "Control Z" de Netflix y otros proyectos más de los que aún no puede hablar.

Mientras tanto, la actriz de "100 Días Para Enamorarnos" (2020-2021), y Diego Klein, estelarizarán "Mi Secreto" (antes La "Impostora"), que está basada en "Ha Llegado una Intrusa", historia origina de la escritora Marissa Garrido (QEPD), elegida por Carlos Moreno Laguillo para Televisa Univisión.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!