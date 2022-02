Quién es Elsa Ortiz, actriz de Amor Dividido que roba el corazón

Una nueva cara de las telenovelas ha llegado este 2022 a Televisa, quien actualmente figura en "Amor Dividido Entre Dos Mundos", la más nueva producción de Angelli Nesma Medina, realizada para la nueva fusión Televisa Univisión. Se trata de la actriz Elsa Ortiz quien da vida a Julia Moreno.

La guapa modelo y ahora actriz, de originaria de Guadalajara, Jalisco, México y pese a haber incursionado en el mundo de la farándula a través del modelaje en 2009 como Nuestra Belleza Jalisco, figura como actriz de telenovelas y ha participado anteriormente en exitosas producciones de TV Azteca y Telemundo.

No obstante, "Amor Dividido Entre Dos Mundos", que se estrenó el pasado 17 de enero, marcó su entrada a la televisora de San Ángel con el pie derecho, como hermana de Abril -la protagonista, interpretada por Eva Cedeño-.

Y ante su participación en la actual telenovela de las 6:30 pm, la tapatía de 31 años (Ciudad de México, 16 de septiembre, 1990) expresó su emoción en redes sociales por dar vida a Julia Moreno: "Estoy muy emocionada por participar en este proyecto porque es mi primera telenovela en Televisa, es una gran historia y tiene un elenco increíble".

El personaje de Julia Moreno es complejo, pues es una mujer que -ante la falta de oportunidad de trabajo en México, específicamente en Zacatlán de las Manzanas, Puebla- tiene que emigrar para buscar una vida mejor. Y decide arriesgarse a pasa a Estados Unidos de indocumentada en busca del anhelado sueño americano.

Y un vez en el país vecino, el personaje de Elsa Ortiz, se involucra en situaciones que la ponen en peligro; pues además el hombre que la está "ayudando" a conseguir documentos falsos, le ha propuesto matrimonio y, de aceptar, estaría tomando decisiones equivocadas; todo con tal de traer consigo a sus hijos que están en México.

A ello, fue la propia actriz quien dijo: "Es el personaje más complejo en mi carrera; es una mamá luchona, trabajadora, pero luego toma decisiones equivocadas que le ponen en riesgo".

Elsa Marcela Ortiz Ramírez -mejor conocida como Elsa Ortiz-, además de "Amor Dividio Entre Dos Mundos", ha participado en proyectos como "La Doña" (2016-2020), "La Fiscal de Hierro" (2017) y "La Malcriadas" (2017) de Telemundo.

Su preparación como actriz, se debe en gran parte al ofrecimiento que le haría la televisora del Ajusco, quien le ofreció estudiar actuación; así lo dijo en una antigua entrevista:

"Al mismo tiempo entre a estudiar la carrera de Mercadotecnia en la Universidad UNID Anáhuac, y posteriormente -a unos meses de haberme graduado en la licenciatura- me ofrecieron [estudiar] en la escuela CEFAT (Centro de Formación Actoral de TV Azteca), la oportunidad de poder estudiar actuación, lo cual me tiene muy contenta y entusiasmada".

Par seguir viendo más de Julia Moreno, no te pierdas "Amor Divido Entre Dos Mundos" a las 6:30 pm por el Canal de la Estrellas.

Diana Palacios Periodista

