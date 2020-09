Qué pasó con la vida de Nandito de María la del Barrio

El actor mexicano Osvaldo Benavides ha estado activo desde 1992, año en que debutó en "El Abuelo y Yo", telenovela infantil, protagonizada por Ludwika Paleta y Gael García Bernal en la que también participó su inseparable amigo y colega Diego Luna. Y aunque Osvaldo ha participado en más de una decena de melodramas, el personaje por el que más se le recuerda al actor es por Nandito de la Vega, en "María la del Barrio", en 1995.

Incluso, la escena que lo marcó tanto al histrión como a Itatí Cantoral, Yuliana Peniche y Adriana Welter (QEPD), fue en la que el personaje de Itatí lo descubre dándole un beso a Alicia, interpretada por Yuliana y ante la situación, Soraya (Cantoral), pierde los estribos y se le va encima a 'la maldita lisiada', como era llamada la adolescente -Alicia- por Soraya. Nandito (Benavides) y Esperanza (Welter) tratan de evitar que le pegue pero no consiguen más que aumentar la ira de la madrastra de Alicia. La escena termina cuando Soraya acaba con la vida de Esperanza en su locura total.

La última producción en la que se le vio al actor en el rubro de las telenovelas fue en "La Bella y las Bestias", misma que protagonizó junto a Esmeralda Pimentel en el 2018; de ahí su noviazgo con la actriz, mismo que duró apenas un año, pues entre octubre y noviembre de 2019, se daba a conocer por parte de la actriz, que terminarían su relación por no tener tiempo el uno para el otro por cuestiones de trabajo.

Y para darle vuelta a la página (aunque aún se pueden observar fotografías y vídeos en la cuenta oficial de Instagram de actor con Pimentel en lo que parecen ser momentos muy agradables para ambos), el actor aceptó trabajar en la producción de Netflix, con la que se estrenó como productora la veracruzana Salma Hayek, "Monarca" (2019), que retrata la vida de una familia que se dedica a comerciar tequila, el la que trabajó al lado de Irene Azuela y Juan Manuel Bernal.

Por otro lado, en el 2015 interpretó a Adrián Olmedo en "A que no me dejas", misma telenovela que protagonizó con Camila Sodi en su primera etapa, por lo que también hubo romance, aunque no fue nada formal ni duró mucho tiempo; posteriormente salió a la luz que ninguno de los dos actores dejaba a sus hijos ver la telenovela en la que ambos actuaban juntos.

El histrión no ha parado de trabajar; en su trayectoria artística figuran una docena de telenovelas, seis series, incluso ha formado parte de Netflix; 17 películas y nueve obras de teatro. En su cuenta oficial de Instagram se encuentra muy activo.

En abril del 2020, cuando apenas empezaba el confinamiento social, el actor de reunió virtualmente con un grupo de talentosos músicos e hicieron una parodia de la canción "Si me dejas ahora" de José José El Príncipe de la Canción, sólo que esta vez la titularon "Si regresas ahora", en la que hicieron una adaptación en la letra para concientizar a la gente para que se mantuvieran en casa.

Entre otras cosas, después de 24 años, Osvaldo Benavides volvió a trabajar con la actriz de origen polaco (la recordada María Joaquina de "Carrusel" -1989-) Ludwika Paleta en una puesta en escena de nombre "Duele" en la que eran un par de amigos que daban todo el uno por el otro y donde se puede ver cómo se vive el dolor físico y emocional de quien se ama, el dolor de la infancia y del resto de la vida.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.