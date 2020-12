¿Qué paso con Estefanía Bracho en La usurpadora?

Estefanía Bracho interpretada por Chantal Andere, era la cuñada de Paola Bracho y terminó decubriendo quién era la Usurpadora, también descubrió que ella no era una Bracho si no que en realidad su madre era Fidelina y que ella la había regalado a esa familia y al enterarse de la dura verdad ella le dijo a Fidelina que por qué nunca le habian dicho la verdad.

Y entre lágrimas ella le contestó a Estefanía (Chantal Andere) que a caso ella la hubiese querido si se enteraba que su verdadera madre era una don nadie que no podía ofrecerle nada, lo cual Estefanía Bracho le dijo que no dijera esas cosas, que en muchas ocasiones a ella le habia echo falta su verdadera madre, y es el momento junos en que se abrazan y se dicen madre e hija la una a la otra.

Después del encuentro con su verdadera madre, Estefanía entró en una crisis de nervios, a lo cuál tuvo que ser hospitalizada, dejando a su hijo pequeño al cuidado de las personas de la casa, siendo trasladada al hospital,en donde la tuvieron en observación para poder dar un diagnóstico adecuado.

Después de tratarla Estefanía tuvo que ser trasladada a una Clínica de Salud Mental, en la cuál ella creía dentro de su locura que era un convento, Estefanía no recordaba nada de lo que había pasado en su vida, ni siquiera a su hijo pequeño ni mucho menos a su esposo Willi.

La Usurpadora fué una de las telenovelas más reconocidas en la televisión mexicana, ya que aún muchas personas la siguen recordando, y para no dejar de recordar, el papel que interpreto la guapa actríz Gabriela Spanic fue de Paulina Martínez y a quien también dió vida a Paola Bracho.

Quién hasta la fecha se recuerda muy bien por ver en la pantalla a Paulina Martínez, la mujer que fué reemplazada por la villana Paola Bracho. Y de ahí nace el nombre de la telenovela “La Usurpadora”.

Alcanzando el éxito deseado, se posicionó como una de las mejores novelas de la historia, dándole a la protagonista Gabriela Spanic, la fama mundial ya que hasta la feha ella misma confiesa haber alcanzado su plenitud despues de La Usurpadora.

La Usurpadora y el final de Estefanía

Desde esa época hasta la fecha Gabriela Spanic no ha tenido un papel como ese, hoy en dia, la pudimos ver en la serie Húngara de nombre 'Dancing With the Stars', donde miles de seguidores la volvieron a recordar con cariño desde su protagónico en la famosa novela “La Usurpadora”.

Así es la vida de Chantal Andere en 2020

Apenas ayer Chantal Andere compartió una foto con su madre, una de las grandes actrices de la televisión mexicana, la famosa, Jacqueline Andere y en sus redes sociales le escribió unas hermosas palabras que dejaron claro el amor que le tiene a su madre:

"Esta foto es el claro momento en el que solo puedo agradecer tanto por tener a mi mamá a mi lado. Soy muy afortunada por estar cerca de ti MAMÁ, y deseo que momentos como estos, tengamos muchos más. TE ADORO Y ADMIRO". Escribió la actriz a Jacqueline Andere.

Chantal Andere tiene 12 años de casada y lo celebra junto a sus seguidores en el mes de diciembre:

"Hoy hace 12 años empezó la mejor aventura de mi vida!! Te conocí y súper que eras el amor de mi vida. Gracias @enriverolake por hacerme sentir tan bien siempre. Te admiro y te amo con toda mi alma! Gracias por siempre estar para mi, gracias por los 2 hij@s que tenemos, gracias por ser tan buen ser humano, gracias por quererme tanto y gracias por ser quien eres. Feliz aniversario mi amor!! Quiero estar a tu lado para siempre. Estoy muy agradecida con la vida por tenerte a mi lado. Ser tu mujer es lo mejor que me ha pasado".