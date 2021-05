Qué pasa con Miguel Palmer, primer actor de Televisa que fue maltratado por su esposa

El primer actor de Televisa, Miguel Palmer se encuentra hospitalizado y su estado de salud es delicado. De acuerdo a las declaraciones de su hija, Valeria Palmer el adulto fue maltratado por su esposa, quien además no le daba de comer y lo tenía sedado,

Fue durante una entrevista para el programa de espectáculos, Ventanenado, que la hija Miguel Palmer señaló que el que le dio vida al personaje de Gustavo Aldama en Marimar fue maltratado por su esposa, la también actriz Edith Kleiman. La hija del actor aseguró que lo encontró en pésimas condiciones, culpando a su madrastra de la difícil situación que enfrenta su padre a raíz de la pandemia.

La mujer aseguró también que desde el pasado mes de octubre no tenía contacto con su padre por lo que desconocía el maltrato que sufría por parte de su esposa.

"Fue la última vez que hablé con mi papá. (…) Fui a su casa, no me abrían y dice uno: 'Salieron al súper'. Nunca se imagina uno lo que puede pasar. Y cuando me entero por un compañero que lo iban a ingresar a la Casa del Actor, yo dije: '¿Cómo que lo iban? ¿Quiénes?'. Me comunico con Jorge Ortiz, me comunico a la Casa y me confirman", relató.

Valeria Palmer aseguró que su padre siempre les había dicho a su hermano y a ella que no quería irse a la Casa del Actor por lo que le pareció extraña la situación. Ante los abusos que vivió Miguel Palmer, Valeria fue cuestionada por qué su padre calló tanto tiempo sin decirles lo que sufría, ella indicó que tal vez la hombría de su papá no le permitió hablar", señaló durante la entrevista a Ventaneando.

La hija de Miguel Palmer aseguró que fue muy triste ver las condiciones en las que vivía su padre. “Es muy triste lo que voy a decir, cuando desmontamos su cama, encontré el colchón, perdón por decir esto, pero con orines, o sea que lo mantuvo sedado y acostado (por mucho tiempo)”, indicó.

Posteriormente, la hija de Miguel Palmer reveló que existe una orden de restricción en contra de su madrastra para no acercarse a su padre, pues la escucharon decir “de propia voz decir que le suministraba cierta cantidad de gotas (13)” para tenerlo sedado", mientras que confesó que nunca tuvo una buena relación con la actriz.

“Se le prohibió el acceso al hospital, intentó burlar a los elementos de seguridad, ellos me lo reportaron […] no he tenido contacto con ella, lo único que sí sé es que por ejemplo las llaves del carro no están, no está la tarjeta de circulación, no está la cartera de mi papá, llevo un estado de cuenta y ha habido retiros de las cuentas de mi papá en diferentes partes de Narvarte (colonia de la Ciudad de México), cosas que sí puedo comprobar, no tengo contacto con ella ni quiero”, indicó.