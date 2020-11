¡Que fuerte! Majo BESA a Clara en Imperio de Mentiras

Mientras todos los personajes de "Imperio de Mentiras", se debaten entre el misterio y la verdad a medias por descubrir el objetivo de dos crímenes que son el eje central de la telenovela y por el que Elisa Cantú y Leonardo Velasco (Angelique Boyer y Andrés Palacios) no pueden vivir su amor intensamente, tres de las jovencitas que figuran en el melodrama de Televisa, hacen de las suyas para descrubrir lo que sienten, como es el caso de Clara, Majo y Leslie.

Leslie Velasco (Assira Abbate), en un principio vivió su amor en su adolescencia tan intensamente, que no le importaron las consecuencias de haber tenido intimidad con su novio de la prepa, mismo que la grabó y subió la grabación a redes sociales, acasionándole un daño psicológico a la jovencita, quien tuvo que ser cambiada de escuela por sus papás, para evitar el bullying.

Mientras que María José Cantú 'Majo' (Alejandra Robles Gil), al vivir un secuestro, como consecuencia de los problemas que dejó su padre Augusto Cantú (Enrique Singer) al morir, Majo, se enamora de su secuestrador, quien además, también queda prendado de la bellaza de la joven, por lo que no permite que le pase nada y llegan a hacer su amor realidad cuando aún la tiene en su poder.

Por su parte, Clara Álvarez (Alicia Jaziz), quien tras perder a su hermana Julia (en el crímen que investiga Leonardo Velasco) por trabajar con Augusto tras sus necesidades en casa con un padre enfermo, y un sueldo de maestra que no le alcanzaba, toma el lugar de Julia y empieza a trabajar con Darío Ramírez 'Cobra'(Iván Arana) para poder operar a su papá, quien necesitaba urgentemente una gran cantidad de dinero.

Darío, al mismo tiempo, le pide que no deje de trabajar para la familia Cantú, lo cual, ya lo hacía, porque la necesitaba cerca de Majo, para saber cada paso que daba. Pero ella los descubre y le pone fin a la situación, uniéndose a la causa de Leonardo Velasco, para poder atraparlo y meterlo a la cárcel, que es el deseo más grande de la hermana de Elisa por no poder hacer su amor realidad con un hombre que le ha hecho tanto daño.

Sin embargo, Clara no ha tenido tiempo para el amor, con tantas responsabilidades que se ha echado a cuestas por haberse quedado sola con su mamá Nieves (Cecilia Toussaint), y todo lo que tuvo que hacer para salvar la vida de su padre, quien finalmente murió.

Por lo que en un momento en el que están solas en la recámara de Majo, ésta cuestiona a Clara sobre qué hay del amor en su vida, pero ella le dice que no le gusta nadie, que no conoce a nadie y que no le interesan esas cosas, pues no ha tenido tiempo para pensar en ella.

Y Majo, la acaricia, y le pide que si se siente incómoda, cierre los ojos; Clara hace caso, mientras Majo la acaricia y finalmente le da un beso cerca de la boca y uno en la boca. Clara abre los ojos y Majo le pregunta si en realidad no siente nada.

Esto y mucho más, se podrá ver en "Imperio de Mentiras" este lunes por el Canal de Las Estrellas a las 21:30 horas.

