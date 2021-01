¿Qué fue del actor Rafael Rojas?

Uno de los actores más representativos en las telenovela mexicanas en los años ochenta y noventa fue Rafael Rojas, quien decidió desaparecer del radar de la actuación durante una década, pero ¿Cuál fue el motivo?

El actor Rafael Rojas logró figurar como una de las estrellas masculinas en muchas de las mejores telenovelas de la televisión mexicana, incluso llegó a protagonizar un melodrama junto a la diva Salma Hayek, en el melodrama ‘Teresa’, en 1989.

Sin embargo, su último trabajo fue en 2010, en la telenovela ‘Vidas Robadas’ producida pro Georgina Castro y Fides Velasco para TV Azteca, junto a la fallecida Christian Bach, Carla Hernández y Andrés Palacios, entre otros.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ a mediados de 2020, Rafael Rojas confesó que uno de los motivos por los que decidió dejar a un lado la actuación fue por los ‘chismes’, ya que estaba preocupado por el qué dirán y quiso proteger a sus hijas de los rumores sobre su vida privada sin tener que dar explicaciones.

El actor de origen costarricense, comentó que gracias a Dios, su abuelo le dejó tierra en donde sembrar y lo dejó muy bien acomodado, por lo que no tiene necesidad como algunos de sus compañeros de entrar en el juego con la prensa de espectáculos.

“Los ataques que tuve con algunos medias aludiendo a mi ex mujer, a la madre de mis hijas, me hicieron recapacitar de muchas cosas, realmente me siento agradecido, de que realmente no estaba en lo que me gustaba, y después fui a Costa Rica y tenía unas herencias y las vi y dije: ‘yo no tengo ninguna necesidad de nada’”, expresó el actor.

Sobre los rumores que circularon en torno a un supuesto alcoholismo y adicciones, y hasta sus preferencias sexuales, Rafael Rojas aclaró que precisamente eso fue uno de los motivos por los que decidió darse un largo descanso, ya que no tiene que dar explicaciones ni replicas de su vida a nadie.

Señaló que a sus 60 años se siente a ‘poca madre’, y que por culpa de la prensa la gente se creyó muchas cosas sobre vida las cuales era una mentira, y que le causó mucha pereza tener que salir a aclarar su situación.

Aunque su último proyecto en la pantalla chica fue la telenovela ‘Vidas Robadas’ en TV Azteca, la realidad es que su última actuación fue en el cine, con la película de 2017 ‘Despertar’.

En su vida personal, Rafael Rojas se ha casado en dos ocasiones, la primera a la edad de 19 años en Costa Rica, y la segunda en México a los 29 años, además de tener tres hijas: Isla, Mar y Valeria Ramírez.

Entre sus actuaciones más recordadas se encuentran: ‘Quinceañera’, ‘Amor en Silencio’, ‘Teresa’, ‘Yo no creo en los hombres’, ‘Baila conmigo’, ‘Valentina’, ‘Amor Real’, ‘Mariana de noche’, ‘Duelo de Pasiones’, entre otros muchos.