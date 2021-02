Qué fue de Joana Benedek, la villana de telenovelas

Interpretar papeles de villana en telenovelas no es nada sencillo, pues solo algunas actrices tienen la capacidad de hacerle la vida imposible a los protagonistas, una de ellas fue Joana Benedek quien destacó como antagonista en algunos melodramas, pero ¿qué ha sido de esta actriz?

Joana Benedek es una actriz rubia de origen rumano que engalanó las telenovelas durante más de 20 años, en las décadas de los 90 y 2000, destacando principalmente en antagónicos, donde no tenía piedad para comportarse como una verdadera villana.

La actriz tiene en la actualidad 50 años de edad, y aunque nació en Bucarest, Rumania, por mucho tiempo vivió en Venezuela donde comenzó su trabajo artístico, deslumbrando con su belleza en el modelaje y su talento actoral en donde participó en algunas telenovelas como lo fueron ‘Rubí Rebelde’, ‘Piel’ y ‘Sirena’, ‘Cruz de Nadie’, ‘Pecado de amor’, entre otra.

En México su primera aparición fue en la telenovela ´Ángela’ en 1998, una producción de José Alberto Castro y protagonizada por Angélica Rivera y Juan Soler, y como antagonistas e Jacqueline Andere, Patricia Navidad, Rosangela Balbó, Juan Peláez y Joana Benedek, en el papel Catalina Lizárraga Miranda.

Posteriormente actuaría en ‘Mujeres engañadas’ de 1999, producida por Emilio Larrosa, protagonizada por Laura León, Andrés García, Sabine Moussier, Arturo Peniche, Michelle Vieth, Kuno Becker y con las actuaciones antagónicas de Susana González, Víctor Noriega, Diana Golden y Joana Benedek, encarnando el papel de Johanna Sierra.

Quizá su papel más recordado fue en la telenovela ‘Amigas y rivales’, del año 2001 que también corrió a cargo de Emilio Larrosa, y en el que la actriz rumana-venezolana dio vida a Roxana Birto De la O/Carolina Vallejo, una mujer sumamente bella, que tras la máscara de la esposa ideal esconde un alma criminal y sin escrúpulos.

Otras telenovelas en las que Joana Benedek participó sin: ‘De pocas, pocas pulgas’, ‘Barrera de amor’, ‘La fea más bella’, ‘Destilando amor’, ‘Hasta que la muerte nos separe’ y su última actuación en 2011 en ‘Dos hogares”.

En la actualidad, la actriz se dedica a dar pláticas motivacionales ‘Charlas con Joana desde tu interior’, y aunque tiene ya los 50 años sigue conservando su belleza, ya que se mantiene saludable como lo hace ver en sus redes sociales.

En algunas entrevistas le han preguntado si regresará al mundo del espectáculo, sobre todo en las telenovelas, por lo que ha dicho que no le interesa al menos que su personaje sea trascendental en la trama.

“Estoy esperando un personaje de impacto, eso me gustaría aportar. El enfoque quieras o no es diferente, mi energía ya es diferente, es lo que estoy buscando y lo dejo fluir (...) tengo mi taller, mi revolución interior, me gustaría que checaran mis redes", dijo.