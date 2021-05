Qué fue de Jery Sandoval, protagonista de Código Postal que fue despedida

En 2006, la colombiana Jery Sandoval triunfaba en México tras obtener el papel protagónico en la telenovela “Código Postal”, producción de José Alberto Castro para Televisa y que fue transmitida por el Canal de las Estrellas entre 2006 y 2007.

La actriz venía de alcanzar el éxito en su país natal con el melodrama “Los Reyes”, donde interpretó a María, pero las largas horas de llamado y las extenuantes jornadas de trabajo la hicieron abandonar el proyecto, y esto marcó un precedente para lo que le volvería a ocurrir en México.

La belleza y el talento de Jery Sandoval no estaba a discusión y ello le dio el protagónico de “Código Postal”, pero la historia terminó mal y fue despedida por sus continuas indisciplinas que llevaron a la producción a la decisión de sustituirla de la telenovela por otra joven promesa mexicana, África Zavala.

Jery Sandoval tenía 20 años cuando consiguió el papel principal de Regina Corona en Código Postal, y alternaría con José Ron, quien era el protagonista masculino. La telenovela tuvo locaciones en Acapulco y fue una de las más importantes en la barra juvenil de Televisa.

Sin embargo, tras un tiempo de grabaciones, la actriz colombiana fue despedida por el productor José Alberto Castro luego de que se ausentara varias veces de los llamados, situación que no fue tolerada y se decidió sacarla de la telenovela y crear a otra protagonista, que fue África Zavala, quien hizo el rol de Victoria Villareal.

Tiempo después, Jery Sandoval dio a conocer las razones por las que fue despedida del melodrama que le hubiera abierto las puertas en México y admitió que sí fue indisciplina, pero señaló que todo se debió a que tuvo que atender a su madre por problemas de salud que experimentaba, por lo que hizo varios viajes a Colombia sin avisarle a la producción.

La actriz señaló que no se sintió con la confianza de hablar sobre los problemas de salud emocional que tenía su madre, así que asumió el despido, pero, aunque en ese entonces pensó que esto no traería consecuencias a su carrera, no ha vuelto a trabajar en alguna producción de Televisa y su carrera en la actuación decayó un poco.

Jery Sandoval no participó en otro proyecto televisivo hasta 2011, cuando participó en “Popland”, de MTV; posteriormente tuvo apariciones en “La Madame”, “Diomedes, el cacique de la junta” y “Venganza”, estos dos últimos de RCN Televisión.

La actriz también incursionó en el plano musical y colocó tres sencillos con cierto éxito: “Astronauta”, “Sexy” y “Travesuras”. Actualmente sigue en este camino, además de ser modelo de algunas marcas y se mantiene muy activa en redes sociales, donde, frecuentemente, luce su lado más sensual.