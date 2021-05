Qué fue de Georgina Salgado, actriz que participó con Allisson Lozz en Al diablo con los guapos

Georgina Salgado tenía una carrera prometedora en las telenovelas mexicanas luego de mostrar sus dotes histriónicas en “Rebelde”, “Mar de amor” y “Al diablo con los guapos”, en esta última compartió créditos con Allisson Lozz, sin embargo, de un momento a otro decidió retirarse de la actuación, dejando asombrados a todos.

La joven actriz llamó la atención de los productores no sólo por su belleza, sino por el talento que tenía y fue así que tras debutar en “Rebelde”, Angelli Nesma la llamó para formar parte del reparto de “Al diablo con los guapos”, producción de Televisa, donde la protagonista era Allisson Lozz, quien curiosamente también se retiró para dedicarse a su familia.

Pero en el caso de Georgina Salgado, las razones por las que decidió dejar de lado la actuación no estaban claras, hasta hoy, que la actriz dio a conocerlas en un entrevista que sostuvo con People en Español, y contestó las cuestiones que le hacían sus fans, además de contar qué fue de ella tras su salida de la televisión.

La egresada de Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa reconoció en la charla que el gran sueño de su vida era ser actriz, y lo consiguió. Narró que consiguió un papel en “Rebelde” después de participar como extra en el videoclip de la canción, donde Pedro Damián vio su potencial y la invitó a participar en la segunda temporada de la telenovela, pese a que aún estaba estudiando en el CEA.

Tras el éxito de “Rebelde”, Georgina Salgado consiguió un papel en “Al diablo con los guapos”, proyecto en el que se divirtió mucho y conoció a una de sus mejores amigas: Michelle Ramaglia. La ex actriz consideró que este fue el mejor proyecto en el que trabajó pues la sinergia que hubo entre todos los departamentos fue sensacional.

Cuando la carrera de la histriónica despegaba, le llegó la oportunidad de participar en “Mar de amor”, protagonizada por Zuria Vega, con un papel que le dio reconocimiento y que la hizo crecer como actriz, aunque sí fue complicado pues los llamados eran cansados debido a las condiciones naturales en las que se grababa el proyecto.

Aunque le fue muy bien en “Mar de amor”, Georgina Salgado no volvió a aparecer en otro proyecto después de este y ahora reveló cuál fue la razón que le llevó a tomar la determinación de dejar los sets de grabación, pues, aunque reconoció que fue un cúmulo de cosas como querer tiempo para ella y para formar una familia, hubo algo que le dio el “empujoncito” para salirse.

“Dejé de sentirme valorada por la empresa ya que en pleno proyecto de Mar de amor se decidió quitarme la exclusividad. Esto conllevó a que tuviera que entrar a la que consideraba como mi empresa, mi segundo hogar, con gafete de visitante, viéndome en la necesidad de tener que llegar mucho antes a mi llamado para hacer la fila de acceso de Televisa para que me dejaran entrar a realizar mi trabajo”, dijo a People en Español y admitió que se desilusionó y pensó que nunca llegaría su protagónico.

Sin embargo, no le ha ido mal a Georgina Salgado despues de su retiro pues cumplió su otro sueño, que era el de formar una familia y convertirse en madre, y actualmente es ama de casa y tiene dos niños, vive una vida tranquila, aunque admitió que no descarta volver a la actuación, pero no será pronto.