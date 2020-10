¿Qué Pasó con Carmen Campuzano y a qué se dedica ahora?

Carmen actriz, cantante y modelo que figuró como uno de los más hermosos rostros en el medio artístico. Las adicciones al alcohol y sustancias tóxicas, arrasaron con el glamour que la caracterizaban. Se dice que sufrió un fuerte accidente automovilístico, cayó de un auto en marcha. Además, una bacteria complicó todo.

Fueron tantas las burlas que la gente la llamo “Campujackson”, ya que su nariz era parecida a la del rey del pop Michael Jackson. Muchas fueron las cirugías que se hizo la modelo, nunca consiguió devolver su aspecto original o algo parecido a su nariz natural.

“Todos esos rumores me hirieron, no eran verdad, me hicieron parecer un monstruo” Los ataques a su persona reavivaron sus adicciones y su nariz seguía pagando las consecuencias.

La tragedia acompaña a Carmen Campuzano, Jorge Campuzano su hermano mayor, falleció de un infarto, algo que la dejó sumamente marcada emocionalmente .Los medios aseguraron que el alcohol tuvo que ver con el deceso.

En el 2019 Campuzano dio de que hablar, ya que participó en el conocido programa de la cadena E! Entertainment Television, conocido como Botched. Show, a cargo de una pareja de cirujanos, quienes tienen como retos los complicados procedimientos estéticos.

Carmen pudo haber solucionado su problema entrando al quirófano pero las adicciones no la dejaron, los rumores apuntan que la nariz se afectó por sus mismas adicciones.

Se puso en las manos de los famosos cirujanos Terry Dubrow y Paul Nassif. La modelo se enfrentó a nuevas complicaciones, ya que no era tanto lo estético fue una dura prueba para ella el diagnóstico de los famosos Cirujanos.

“Dentro de tu nariz no hay tabique y eso es lo que usamos para alargarla. Pocas veces he estado en esta posición. Lo que te voy a decir me causa mucha tristeza. No veo la manera en que pueda ayudarte. Lo lamento tanto, los riesgos son muy altos”, luego de practicarle un estudio de Rayos “X”. Detectando fracturas faciales imposibles para proceder con una rinoplastia. “No tengo nada a que aferrarme durante la cirugía”, le comunicó el Dr. Nassif