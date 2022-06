Protagonistas de Vencer la Ausencia se preparan para el póster oficial de la novela

A mes y medio de entrar al aire, los protagonistas de la telenovela "Vencer la Ausencia", ya se preparan para figurar en el póster oficial de la telenovela que aún no ha sido presentado, pero cuyas primeras imágenes denota la química que hay ente las cuatro actrices principales, así como uno de los galanes de la historia; es decir, los protagonistas.

Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz y María Garza Perroni, son las cuatro actrices que darán vida a Esther, Celeste, Julia y Rayo -respectivamente-, y por el lado de los protagonistas masculinos, David Zepeda, será un padre desnaturalizado de nombre Jerónimo, que buscará por todos los medios, recuperar a sus hijos de los que se ha desentendido por tanto tiempo.

Y el quinteto de actores, ya han protagonizado la sesión de fotos que serán la imagen de "Vencer la Ausencia", el cuarto melodrama al hilo de la saga y franquicia "Vencer", producida por Rosy Ocampo para la cadena Televisa Univisión.

Y tras reunirse en el estudio para posar para las cámaras y definirse cuál será la indicada para el póster oficial de "Vencer la Ausencia", lo cierto es que Mayrín Villanueva, Alejandra Barros, Ariadne Díaz y María Garza Perroni se divirtieron de lo lindo; pues entre risas y bromas, no parece que sus roles vayan a sufrir tanto la ausencia de alguien o algo como ha explicado la creativa de la televisora de San Ángel.

Perroni Garza -la menor de las protagonistas- parada atrás y de izquierda a derecha se puede ver la explosiva tercia y el compañerismo que protagonizan Villanueva, Díaz y Barros; así es como ya circulan en varios perfiles de Instagram, tras filtrarse las primeras imágenes de dicha sesión fotográfica.

Y con su finta de galán, David Zepeda ha dejado boquiabiertas y muy emocionadas a sus millones de fanáticas, tras verlo posar para las cámaras de la producción en una tercia de postales que ya han sido reveladas.

Las grabaciones de "Vencer la Ausencia" van viento en popa y en su curso. Pero tras este coqueteo al público espectador que está pendiente de lo que pasa en la producción antes de estrenarse, será el próximo lunes 18 de julio, a una semana de que se estrene "Mujer de Nadie", que "Vencer la Ausencia" llegará en el horario estelar de las 8:30 pm.

Y será por el Canal de las Estrellas que se pueda disfrutar de la participación de otros actores como Mariana Garza, Alexis Ayala, Felipe Nájera, Nailea Norvind, Jesús Ochoa, David Ostroski, Laura Luz, la primera actriz Silvia Mariscal, la actriz costarricense Silvia Mariscal, entre muchos otros.

Diana Palacios Periodista

