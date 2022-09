Protagonista de Corazón Guerrero apuesta por ser villano en Cabo, telenovela de José Alberto Castro

Tras conformar el cuadro protagónico juvenil de la telenovela "Corazón Guerrero" (2022), uno de los tres actores que interpretan a los hermanos Sánchez Guerrero en dicho melodrama, se integrará a "Cabo", la nueva producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa que se encuentra en etapa de grabaciones.

Se trata del actor mexicano Christian de la Campa, quien da vida a Samuel, uno de los tres hermanos Sánchez Guerrero y es uno de los buenos de la historia que tiene lugar a las 4:30 pm por el Canal de las Estrellas. Pero todo parece indicar que además de sumarse al elenco de "Cabo", hará mancuerna con Diego Amozorrutia y Eva Cedeño, quienes forman ya, parte de los antagonistas del melodrama.

Christian de la Campa regresó a las telenovelas de la televisora de San Ángel, luego de "Vino el Amor" 2016-2017) como Juan Téllez, tras venir de varias producciones de Telemundo. Y en 2020, formó parte del elenco de "Vencer el Desamor" (2020-2021) en la piel de Paulo Manrique de Rosy Ocampo para TelevisaUnivisión.

Por ahora, está disfrutando de las mieles del éxito, después de que "Corazón Guerrero" es un melodrama largo de 115 capítulos y además de integrar el cuadro protagónico, es uno de los galanes de la historia que trae a más de una de las chicas cacheteando las banquetas por él.

Pero pese a que es un chico pacífico y de buenos sentimientos, lo único que le hace reaccionar es el amor de su madre Elisa Corso (Gaby Spanic) a quien hace poco encontraron él sus hermanos Jesús / Lisardo y Damián (Gonzalo García Vivanco y Rodrigo Guirao).

Fue a finales de agosto, que el también ex participante de la primera temporada de "La Casa de los Famosos" (2021) se unió a este nuevo melodrama de 'El Güero' Castro, en el que se le verá con un look más varonil y con el que seguramente seguirá derritiendo a las féminas de la historia, pues como el villano al que dará vida, tendrá que lucir diferente su rol actual.

Esta vez, se dejó crecer la barba, por lo que incluso, lucirá mucho más varonil. De la Campa y todos los demás personajes de esta historia, se trasladaron a Cabo San Lucas, Baja California Sur, México, donde se está desarrollando gran parte de la historia, remake de "Tú o Nadie" (1985), que será protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa.

"Cabo" se estrenará a finales del próximo mes de octubre en sustitución de "La Madrastra"; mientras tanto, puedes seguir disfrutando de la participación de Christian de la Campa en "Corazón Guerrero" de lunes a viernes a las 4:30 pm por el Canal de las Estrellas.

