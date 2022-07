Primer avance de La Madrastra revela cómo será personaje de Aracely Arámbula

A semanas del regreso de Aracely Arámbula a Televisa para protagonizar "La Madrasta" (2022), ya se puede también el primer avance de la telenovela que revela cómo será personaje de 'la Chule', cuyo nombre será Marcia en vez de María Fernández de San Román, personaje que llevara a cuestas Victoria Ruffo en 2005.

Y tras el recibimiento de lujo que le hizo la televisora de San Ángel este 2022, 12 años después de haberse mudado de televisora en 2009 cuando protagonizó el remake de "Corazón Salvaje", Aracely Arámbula ya compartió el poster oficial de "La Madrastra" y dicha bienvenida, a través de sus redes sociales.

Pero a partir de este lunes, se puede ver también el primer avance de "La Madrastra" dentro de la programación del Canal de las Estrellas, que por supuesto revela cómo lucirá en un principio el personaje interpretado por Aracely Arámbula.

El vídeo con una duración de 20 segundos que está disponible también en el canal de YouTube de Las Estrellas, muestra elementos como una pistola y unas esposas en un clima oscuro y lleno de suspenso con actores como Juan Carlos Barreto, Aracely Arámbula y los que dan vida a los abogados y autoridades que juzgarán a Marcia, a quien se le acusa de haber cometido un crimen.

Y un segundo vídeo, muestra a otros personajes que también juzgarán duramente a Marcia (Aracely Arámbula) mientas se le escucha decir: "Sentí miedo, impotencia, dolor, rabia, fuerza, el tiempo me cambió pero sólo un sentimiento me mantuvo viva, volver a amar".

En éste segundo avance aparecen además Andrés Palacios, José Elías Moreno, Marisol del Olmo, Juan Martín Jáuregui, Cecilia Gabriela, Martha Julia, Juan Carlos Barreto, y al final, los actores juveniles que darán vida a los tres hijos de Aracely Arámbula.

"La Madrastra", producción de Carmen Armendáriz para Televisa Univisión, se estrenará el próximo lunes 15 de agosto de 2022 por el Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 9:30 pm, en sustitución de "Mujer de Nadie", protagonizada por Livia Brito y Marcus Ornellas.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!