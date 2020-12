¡Positivo a Covid! Mariana Seoane alerta a producción de Telemundo

Hace poco se informó que la miniserie ‘La Suerte de Loli’, está por estrenarse en enero de 2021 en Telemundo, sin embargo, la actriz Mariana Seoane, quien es parte de la trama, dio a conocer que se contagió de Covid-19, situación que encendió la alarma en la producción.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mariana Seoane informó a sus seguidores que dio positivo al coronavirus, aunque por lo pronto es asintomática y se encuentra asilada y con los cuidados pertinentes.

“Bueno mi gente, les cuento que soy positiva al Covid, soy asintomática. Bendito sea Dios nos están haciendo pruebas todo el tiempo, ya me aislaron, y bueno lo quiero compartir porque la gente que somos asintomáticos, pues nos sentimos perfectos, entonces no te quedas guardado en tu casa y es por eso que hay tanto asintomático y tanto Covid en todas partes”, dijo la actriz.

Visiblemente decaída por la mala noticia, expresó que en estos momentos se encuentra bien de salud en la ciudad de Miami, Florida en el proyecto del canal hispano Telemundo, que hace días anunció.

“Cuento todo esto sobre todo para tomar conciencia, en verdad no salgan sin el cubrebocas… ¡eh, qué difícil todo esto, pero es verdad que lo tengo y no tengo síntomas, por un lado gracias a Dios que no tengo síntomas, pero por otro lado ahí está lo grave de todo esto: la propagación”, explicó a sus seguidores.

Sostuvo que por el proyecto en el que trabaja, han sido constantes las ocasiones a las que se ha sometido a la prueba de Covid, la cual esta vez para su mala fortuna dio positivo, por lo que estará asilado y en cuarentena.

Mariana Seoane aprovechó su experiencia para criticar a las personas que son asintomáticas a Covid, y salen a la calle sin extremar precauciones y sin realizarse una sola prueba, haciendo su vida normal pero contagiando a los demás, por lo que recomendó a sus seguidores cuidarse mucho y usar el cubrebocas el tiempo que sea necesario.

Agregó que también se realizó una prueba de PCR el pasado lunes, dando como resultado negativo; el martes un test rápido y volvió a salir negativa; solo el miércoles no se la realizaron, pero fue el jueves que dio positiva, y es cuando se enteró y resguardó en casa.

“A pesar de que el lunes y martes me hice pruebas, pues bueno, ya jueves di positivo, entonces estense checando por favor, conciencia civil, yo lo comparto porque lo tenemos que decir y todos lo tenemos que saber, que bueno, no se confíen, no se confíen”, reiteró Seoane.

Informó que su mamá también tiene Covid 19, pero ella se encuentra en la Ciudad de México, por lo que instó a sus seguidores a orar por ella.

Por lo pronto la producción de ‘La Suerte de Loli’, no se ha pronunciado al respecto de si existen otros actores del elenco contagiados por Covid, aunque como manifestó Mariana Seoane, la televisora se ha tomado en serio los protocolos de seguridad y realizado pruebas casi diariamente.