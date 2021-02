“Porque soy morena": Fátima Molina lamenta discriminación en Te Acuerdas de Mí

Fátima Molina le hizo frente a los comentarios que circulan en las redes sociales sobre que la novela de Televisa, Te Acuerdas de Mí no tiene el rating esperado debido a que ella no cumple con el estereotipo adecuado para protagonizar el melodrama y que incluso el melodrama cambiará de horario por su baja audiencia.

La actriz que comparte su protagónico con Gabriel Soto rompió el silencio sobre los comentarios de iscriminación que ha recibido por ser morena y baja de estatura, sin embargo, reveló que, pese a los insultos que ha recibido se acepta como es, aunque aseguró que desconoce si lo que se dice respecto al horario de la novela se cambiará.

“No sé si sea simplemente un chisme (el cambio de horario de la telenovela). Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, que es por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, ‘porque soy muy mexicana’. No lo sabía. Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación”, respondió la actriz de Televisa tras los ataques que ha recibido.

Fátima Molina lamentó que de ser cierto lo que se dice " es triste que en estos tiempos para algunos sea imposible romper con los estereotipos". La actriz mexicana aprovechó para invitar a las personas a abrir la mente y ver la "diversidad en todos sus aspectos".

“Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras la diversidad en todos sus aspectos. Gracias a la gente, al público, productores, directores y medios de comunicación que han apoyado y seguido mi trabajo en el cine, series y ahora en la televisión abierta. El cambio empieza en uno mismo, no soy perfecta, lo sé. Pero ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante”, dijo.

También se dice que otro de los factores por los que la novela Te Acuerdas de Mí no podría tener el rating esperado es a causa de que su otro protagonista, Gabriel Soto se vio envuelto en el escándalo del video íntimo que se filtró en las redes sociales, sin embargo, Fátima Molina no tocó este tema y aseguró que aún no esta confirmada la posibilidad de que el melodrama cambie de horario.

Te acuerdas de mí no es la primera novela que ha protagonizado Fátima Molina, pues en el 2018 protagonizó Tres Milagros. Además ha destacado en el cine con la película mexicana, Sueño en otro idioma, largometraje por el que fue nominada a un Premio Ariel a la mejor coactuación femenina.

Fátima Molina también participó en La Doña y en las series “Diablero” y “Narcos”, además que de que la actriz también exploró su faceta como cantante y fue una de las concursantes de la sexta generación de La Academia de Tv Azteca.