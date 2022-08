Por qué desapareció Adela Noriega de las telenovelas

Con chismes tales como el desfiguró de su rostro, que tiene un hijo y hasta que fue internada en un manicomio, son algunos de los rumores que circulan en torno a la vida de la hermosa actriz Adela Noriega, quien desde hace varios años se alejó no sólo del mundo de los melodramas si no que también del ojo público, situación por la que sus fans se preguntan ¿por qué desapareció?.

Y es que Adela Noriega fue vista por última vez en 2008, fecha de su último proyecto en la pantalla chica y desde entonces no se supo nada de ella. Pese a tener una carrera de éxitos y tras llegar a convertirse en una de las actrices más cotizadas de Televisa, la artista despareció de la noche a la mañana sin dejar rastro, generando todo tipo de rumores.

Algunas de las especulaciones que se ha dicho entorno a la vida de la artista, es que se encuentra internada en un manicomio, que se desfiguró el rostro o que tuvo un hijo con el ex presidente de México, Carlos Salnas de Gortari, quien la abría obligado a alejarse de la tv.



Esto último fue desmentido por la propia productora, Carla Estrada, quien tiene una cercanía con la famosa con quien ha trabajado en más de una ocasión. “Adela nunca ha tenido hijos. No, jamás (ha tenido)”, señaló en una ocasión la productora de Televisa al programa ‘Todo para la mujer’.

Otro de los fuertes mitos es que Noriega supuestamente padeció cáncer y que a causa de ello falleció, sin embargo, su hermana y también exrepresentante desmintió totalmente tan terrible rumor, pues asegura que su familiar se alejó de los reflectores por decisión propia.

A pesar de todo, aún no se sabe nada al respecto de la artista, pues no existe dato de que hace o a que se dedica en la actualidad, y mucho menos fotos que saquen de dudas al respecto de su apariencia física, a pesar de ello. Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante asegura que la actriz radica en México y que actualmente se dedica a Bienes y raíces.

“Por respeto a su individualidad y su privacidad no voy a decir en dónde, sé en qué edificio vive. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos y tiene departamentos y tiene casas… Yo creo que no sale a ningún lugar, no se le ve en restaurantes, centros comerciales, en ningún lugar”, expresó el presentador De primera Mano hace ya un tiempo.

