Por qué Marlene Favela renunció al protagónico de Cuidado con el ángel

Tras participar en la novela corta “Amor sin maquillaje”, de Rosy Ocampo, Marlene Favela tuvo en sus manos otro protagónico de un melodrama que sería muy exitoso posteriormente, pero cuando ya estaba a punto de iniciar grabaciones decidió salirse del proyecto de manera sorpresiva.

La actriz mexicana se había hecho famosa tras protagonizar “Gata salvaje” al lado de Mario Cimarro y en 2008 le ofrecieron el rol principal de “Cuidado con el ángel”, melodrama en el que haría pareja con William Levy, pero de última hora dejó la producción, incluso cuando ya se había hecho el diseño de imagen.

Años después, Marlene Favela reveló en un video para su canal de YouTube por qué renunció al protagónico de esta telenovela y sorprendió con su razón para negarse a interpretar a “Marichuy”, ¿acaso era porque el galán no le gustaba?

Todo estaba listo pero…

En el clip que la actriz mexicana realizó respondió varias preguntas que le hicieron sus seguidores de Instagram, uno de ellos le cuestionó por qué había dicho no a protagonizar la telenovela “Cuidado con el ángel”, donde iba a compartir créditos con el actor cubano y reveló el motivo real que la llevó a renunciar a este proyecto.

“Es verdad, ya estaba confirmada, ya me habían hecho pruebas de imagen a mí y a William Levy, ya tenía prácticamente todo para iniciar las grabaciones y hubo algo que no me latió mucho cuando me llamó la productora y me dijo ‘oye, quiero volver a hacerte unas pruebas con una actriz que va a ser tu mamá para el personaje…’”, comenzó relatando la duranguense.

Y la llegada de esa nueva actriz fue determinante para que decidiera dejar el personaje de Marichuy: “Yo creo mucho en las energías y creo mucho que cuando uno siente que no debe estar es mejor retirarte, también creo mucho en las cosas por las que debo luchar”, dijo.

Marlene Favela recordó que ya había pasado sus castings y estaba confirmada para la telenovela: “Había hecho audiciones con varias actrices de la empresa, habían decidido unánimemente que fuéramos William y yo la pareja, me habían hecho diseño de imagen en el pelo, me lo habían pintado, me habían puesto extensiones, ya estaba trabajando con los directores acerca del personaje y cuando recibí esa llamada dije ‘no’”, señaló.

Aunque a muchos les parezca drástico, esa fue la razón por la que Marlene Favela rechazó protagonizar en 2008 “Cuidado con el ángel”, al lado de William Levy y su lugar fue ocupado por Maite Perroni, quien realizó el papel de Marichuy y fue ahí donde surgieron los rumores de romance con el galán cubano, con quien posteriormente volvió a trabajar en la telenovela “Triunfo del amor”.

Pese a irse de la producción, Marlene Favela sostuvo que cuando renunció al proyecto le deseó todo el éxito del mundo a la actriz que tomaría su lugar, pues ya en otras ocasiones ha rechazado papeles en diferentes ficciones, como recientemente ocurrió con “Corazón guerrero”. Mira el video en el minuto 27.

