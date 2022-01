¡Por fin! Natalia y Vicente pasan su primera noche juntos en Mi Fortuna es Amarte

Luego de tener tantas adversidades en su contra debido a que un mundo los separa, ¡por fin! Natalia y Vicente (Susana González y David Zepeda) pasan su primera noche juntos en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte", los que les costó a ambos aceptar.

Pues entre la muerte de Lucía Nieto Paz (Adriana Fonseca) -quien era esposa de Vicente y madre del pequeño Benjamín-, así como el abandono de Adrián Cantú a Natalia después de veinte años de casados y a sus dos hijas, ambos vivieron un caos emocional hasta que uno encontró refugio en el otro.

Ahora, y con todas las posturas de los personajes que los rodean, que están en contra de su amor debido a que Natalia Robles viene de ser una dama de sociedad refinada, educada y con muy buenos principios, que se preocupa por familia y que sólo busca sacar adelante a sus hijas, la familia de Vicente no está de acuerdo en que ambos se amen.

Aunque no todos piensan así, pues el pequeño Benja, desde que se quedó sin su mamá, él sí quiere que su padre Vicente se enamore de Natalia, pues fue por él que aceptó que Natalia se quedara a vivir en su casa. Por otro lado, su abuela Doña Magos (María Rojo), lo que más quiere para su nieto Vicente es que haga una vida con Natalia, pues le parece una muy buena mujer para él y su hijo.

Doña Teresa (Ana Bertha Espín) -madre de Natalia- piensa igual, por lo que apoya a su hija, aunque tenga en contra a su otra hija Constanza (Chantal Andere), su esposo Claudio Sevilla León (Ricardo Silva), y al propio Adrián, quien después de abandonarla, ahora la quiere recuperar.

Por su parte, Vicente, tuvo que tocar fondo y dejar ir de una vez por todas a su chaparrita Lucía, para poder enamorarse de nuevo de otra mujer, en este caso Natalia. Pues la producción de Nicandro Díaz para Televisa, está dando muchas sorpresas.

Y quien no dejaría que ellos dos fueran felices es la malvada de Olga (Michelle González), quien siempre ha estado enamorada de Vicente pero él nunca le ha correspondido; pues sólo tiene ojos para Natalia. Un día Natalia los encuentra en la calle cuando él le está reclamando que ella sólo engañó a su hermano Juan Gabriel (Ramsés Alemán) y él estaba bien ilusionado con ella.

Pero en eso ella le confiesa que siempre ha estado muy enamorada de él. Natalia los interrumpe y le advierte a Olga que no va a dejar que se meta con él, por lo que le exige que los deje en paz. Pero Olga no es la única que sufre, pues Mario (Carlos de la Mota), un amigo de Natalia, está muy enamorado de ella.

El tiempo transcurre y tras la buena convivencia entre ambos, Vicente lleva a Natalia a un nido de amor para pasar un momento a solas, en la intimidad, por lo que sorprende a Natalia y juntos disfrutan de su momento y tiene su primer encuentro íntimo.

No obstante, la maldad y obsesión de Adrián y Olga, no dejarán que Natalia y Vicente sean felices. Para saber que más pasará en "Mi Fortuna es Amarte", no te pierdas la telenovela de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

