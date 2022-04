Por culpa de Soraya, Luis Alberto manda por un tubo a Mariana en Los Ricos También Lloran

Tras recibir el vídeo en el que claramente se ve que su hermano postizo Santiago Hinojosa (Diego Klein) y su esposa Mariana Villarreal (Claudia Martín) se están dando cariño de amigos, Luis Alberto Salvatierra (Sebastián Rulli) manda por un tubo a Mariana por culpa de Soraya Montenegro (Fabiola Guajardo) en la telenovela "Los Ricos También Lloran".

Luis Alberto le exige que le explique las imágenes que se ven en el vídeo pero al mismo tiempo no la deja hablar, y tras la indignación que le causa su supuesta mentira, decide que lo mejor es que Mariana se mude a su antigua recámara de soltera y no sólo eso, pues el hijo de Don Alberto Salvatierra (QEPD), crea todo un caos en la mansión Salvatierra.

Pues tras ver dicho vídeo que ha sido obra de Soraya, Luis Alberto recuerda todos los momentos en los que se ha encontrado juntos a Mariana y Santiago y en un plan muy de amigos, divirtiéndose, incluso, cuando él le tocaba la panza porque ella se lo pidió, pues el bebé se estaba moviendo o cuando ella le decía que sí le importaba mucho Santiago porque es su amigo y lo quiere.

Luis Alberto cae en la trampa de Soraya

Los Domínguez Pérez pasan una situación muy delicada, pues su amigo Polo (Erick Díaz) -empleado del taller mecánico y ex novio de Britny (Lore Graniewicz), se golpea a propósito para que ella decida volver con él, tras haber visto a Santiago que fue a verla, pues es su rival de amores y Polo está dispuesto a hacer todo por recuperar a su novia, pues hasta anda arriesgando su vida.

Entre tanto, Soraya va a ver a Luis Alberto a la oficina y lo molesta preguntándole si le pasa algo a su mujer, pues ella, de sobra sabe lo que le pasa pero se hace la que no sabe nada. Él la ignora y le dice que o puede hablar con ella. Éste va a ver a Mariana a la mansión y le revela que tiene pruebas de que tiene amoríos con Santiago pero Mariana ignora lo que él le dice.

Cuando ve el vídeo Mariana se queda en shock, pues piensa que su marido la mandó seguir y le confirma que le mintió cuando le dijo que iba a ver a su amiga pero que no es lo que él está pensando, pues al tratar de explicarle que le tumbaron una cubeta de pintura encima, él no le cree nada. Por otro lado, Soraya y León Alfaro (Víctor González) celebran que su plan ha salido perfecto y ella le dice que estar con él a su lado, le inspira seguir haciendo travesuras.

En la mansión, Luis Alberto enfrenta a Santiago y se le va a los golpes, pues le dice que es un hipócrita y le reclama porque según él, su mujer le es infiel con él y le dice que tiene pruebas de que se ve con ella en su departamento; él trata de explicarle a qué fueron pero Luis Alberto suelta el primer golpe. Daniela Montesinos (Alejandra Barros) llega y para la pelea y decide que él y su hijo se van de la casa. Luis Alberto le dice que ella no tiene por qué irse pero su hijo sí.

Daniela le hace saber que lo que acaba de pasar no le hace bien a nadie y menos a Mariana, y como en la mansión nadie hace lo correcto, ella será quien ahora en adelante tome el control de la mansión. Y por si fuera poco, le reclama a Mariana que cómo pudo serle infiel.

Santiago y Mariana están tratando de atar cabos y se preguntan quién los pudo grabar y cae en cuenta de que pusieron cámaras en su departamento pero no se explica quién está tan enfermo para hacer algo así. Se preguntan si fue Luis Alberto o Tamara -la ex de Santiago-, pero descartan esa posibilidad. Lo que no se explican es que cómo iban a saber que se habían quedado de ver en su departamento. Lo que no saben es que Soraya los espió desde la oficina y se enteró que es tarde se iban a ver ahí.

Luis Alberto batea a Mariana; vuelve al juego

Después de presenciar la terrible pelea a golpes entre Luis Alberto y su hijo Santiago, Daniela platica con él para descubrir quién pudo haber ideado ese plan maquiavélico en contra de Mariana, y Daniela piensa que fue Elena Suárez (Azela Robinson), madre de Luis Alberto, pero además, Santiago no lo cree, pues no se explica cómo se pudo haber enterado de que él se iba a ver en su departamento para recoger las cosas de Britny (Lore Graniewics) -su ex novia-; pero Daniela le hace ver que lo pudo haber mandado investigar; y a decir verdad, es correcta su hipótesis, aunque con la persona equivocada, pues la verdadera actora intelectual de todo este malentendido es la malvada de Soraya Montenegro.

León no pierde el tiempo y le llama a Daniela para decirle que no va a poder cenar con ellos, pero ella le informa lo que pasó con su hijo y Luis Alberto y le comunica la decisión que ha tomado de irse de la casa; él les ofrece su departamento pero Daniela le informa que se quedarán en uno de los hoteles del consorcio. Él se pone a sus servicios y movilizará todo para que les preparen la mejor suite del hotel.

Mariana intenta arreglar la situación con su esposo, quien literalmente se está volviendo loco de celos, pues no entiende de razones y se ha vuelto a refugiar en el alcohol y en el juego. Ella le die que tiene que dejar de obsesionarse con Santiago pero él la corre categóricamente. El alcohol lo ha envuelto de nuevo de tal forma que vuelve a soñar con el trágico momento que marcó su vida cuando era niño, la muerte de su hermano Matías (Héctor Salas) -uno de los peores sucesos de su vida, por el que su padre nunca lo quiso tanto como a él le hubiera gustado-.

Después de haberse casi terminado la botella de alcohol, Luis Alberto decide volver al vicio y va a dar al casino. Ahí pasa toda la noche hasta el amanecer y es el cliente mejor recibido y atendido por Osvaldo Valdivia (Luis Gatica), el propietario del lugar, quien de inmediato le comunica a León que Luis Alberto ha vuelto al juego.

A Luis Alberto se le ha olvidado que al día siguiente son las votaciones para asumir el cargo de la presidencia de Empresas Salvatierra y tras una noche de alcohol y juego, llega al día siguiente llega a la empresa con un mal aspecto, desvelado y todavía sumido en el alcohol.

Pero antes, Daniela y Santiago platican con él a su llegada a la mansión y le hacen ver que les han puesto una trampa tan efectiva que le está haciendo ver las cosas que no son, pues Daniela le pregunta si no se ha puesto a pensar que le dieron donde más le duele y le sugiere que pudo haber sido alguien que lo conoce muy bien; incluso le dice que pudo haber sido su propia madre pero éste lo descarta y le pide que no se meta con ella... y termina de correrlos de una buena vez de la mansión. Santiago lamenta que Luis Alberto no vea más allá de su odio.

Soraya se aprovecha de la vulnerabilidad de Luis Alberto para darle su voto

Daniela y Santiago llegan al hotel y ahí está León para darle todo su apoyo. Le hace ver sus virtudes y le recuerda que Don Alberto siempre tomaba muy en serio sus puntos de vista; pues hasta le hace ver que él sólo era la imagen del consorcio pero quien en realidad era la mejor, es ella. León empieza a jugar sus cartas y le pregunta si nunca ha pensado en la posibilidad de asumir el rol de presidenta pero ella le dice que jamás, pues considera que es mucha responsabilidad.

León la cuestiona sobre lo que reflejaban ella y su marido juntos, pues eran la cabeza del consorcio, pues pensaban igual, tenían las mismas prioridades, buscaban soluciones para los mismos problemas; en resumen eran una cabeza en dos cuerpos distintos. Pero Daniela le dice que si se imagina el desastre que se haría si ella asumiera la presidencia y éste le da un revés que la deja pensando: "No... Me imagino el desastre que se haría si dejaras la empresa en manos de Elena y Luis Alberto". Tras despedirse, León le da un beso muy cerca de la boca y deja a Daniela literalmente "tambaleando".

Mariana lamenta estar sola en la mansión Salvatierra, pues es la única integrante de la familia que está todavía y hasta invita a Lizzy (Pamela Barri) -la sirvienta de la mansión- a que desayune con ella, pues desde hace tiempo se ha vuelto su gran amiga.

Mientras tanto, Soraya y León planean atacar a Luis Alberto, aprovechando su separación de Mariana pero ésta dice que la cereza del pastel sería que Mariana perdiera a su bebé. León le pide que mejor enfoque su energía en hacer desvariar a Luis Alberto con otra de sus jugadas maestras y ella le cuenta lo que trae en mente. Pero su mala voluntad no termina, pues León sorprende a Elena en su oficina y le llega con un detalle que servirá para dos cosas; la primera, para hacerle ver que "está de su lado" y la segunda para que no sospeche que su balanza está inclinada totalmente hacia Daniela.

Además, aprovecha para informarle que Luis Alberto ha vuelto al juego y a la bebida y ella no lo puede creer, pues lamenta que llegue a la empresa así, justo el día de las elecciones, cuando se definirá su futuro económico. Incluso, le echa la culpa a Mariana, pues si fuera una mujer preparada estaría a un lado de él, impulsándolo a que saliera adelante. Pero desconoce la trampa que Soraya le ha puesto a su hijo y no se imagina que no puede ver a Mariana.

Su madre lo regaña y lo pone en su lugar, pues le advierte que tiene que estar en sus cinco sentidos para poder asumir el cargo; y aunque él lo sabe, después de la muerte de su padre Don Alberto Salvatierra (Guillermo García Cantú), que le ha causado tantos estragos, todavía la vida le juega un revés poniendo en sus ojos cosas que no son, propiciadas claro, por la maldad de Soraya que ha hecho quedar mal el cariño tan puro que Mariana y Santiago se tienen.

Elena se topa con Daniela y Santiago que justo han llegado a la empresa y le dice que espera que su hijo no cometa la imprudencia de querer postularse para presidente, pero se queda en shock cuando le dice que su hijo no, más bien quien se va a postular para la presidencia es ella.

Una vez instalados en la sala de juntas, León comienza como el consejero que es y Elena toma la palabra y le da el primer voto a Luis Alberto y él vota por él mismo, por lo que ya tiene dos votos a su favor.

Daniela se opone rotundamente y les hace ver que tiene serias dudas en cuanto a la capacidad de Luis Alberto para presidir la empresa, por lo que ella también se postula como candidata y como es natural, obtiene el primer voto de su hijo Santiago. Uriel López (Rubén Sanz) vota por Luis Alberto y sólo falta Soraya, pues León no puede votar porque no es accionista de la empresa.

Pero ésta tiene un as bajo la manga y se aprovecha de la situación. Daniela le pide Soraya que lo piense bien, pues está en juego el futuro de la compañía, Daniela se indiga. Le pide a Luis Alberto hablar con él en privado en su oficina, lo que por supuesto se presta a muy malas interpretaciones. Él le pide directamente que vote por ella, pues le dice que si se van a un empate, la situación se podría alargar y sería un tremendo infierno.

Pero Soraya está más enfocada en hacerle ver que su decisión le costará muy caro. Pues le reitera que lo ama y que siempre va a estar con él. Luis Alberto le pregunta qué quiere pedirle a cambio y Soraya lo besa...

Las cosas se están poniendo color de hormiga en "Los Ricos También Lloran" y para no perderte ningún detalle, no te pierdas el capítulo 42 la noche de este martes y el resto de esta historia de lunes a viernes a las 9:30 pm por el Canal de las Estrellas.

