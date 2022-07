Polo Morín se lanza al estrellato con novela temática sobre la comunidad LGBTQ

Conocido en México por varias de sus participaciones en telenovelas de Televisa y otros proyectos, el actor Polo Morín revela un proyecto que le abrirá las puertas en la esfera internacional; se trata de "Red, White & Royal Blue" (Roja, Blanca y Azul Real), una cinta con la que pretende catapultarse a la fama gracias a su trama.

El actor de 31 años que desde adolescente ha brillado en telenovelas como "Por Ella Soy Eva" (2012), "Mi Corazón es Tuyo" (2014-2015), "Sueño de Amor" (2016), "El Bienamado" (2017), "Tenías que ser tú" y "Sin Miedo a la Verdad" (2018) y "La Reina Soy Yo" (2019), ahora ha demostrado sus dotes histriónicos en esta nueva cinta que retrata una historia particular.

El histrión originario de Celaya, Guanajuato, México, que justo acaba de hacer una colaboración y posó para la revista Attitude en una serie de sexies fotografías, reveló de qué se trata la prometedora novela de amor.

Según contó para dicha publicación, "Red, White & Royal Blue", es una novela de corte LGBTQ, creada por Casey McQuiston, que narra la historia del romance secreto entre un príncipe británico y el hijo de la primera presidenta mujer de los Estados Unidos.

Por lo que el también actor de la exitosa serie de Netflix ¿Quién Mató a Sara? o "Donde Hubo Fuego", se está preparando para el estrellato mundial con un prometedor personaje en esta adaptación.

Y es que, para el histrión que derrite con su galanura, ojos azules, cabello rubio y abdomen marcado, es un sueño haber viajado hasta Londres para rodar esta producción, y un sueño cumplido gracias a que la novela es una historia "con representación" es decir, representada, y cuyo contenido se aleja mucho de lo que la gran mayoría de proyectos que cuentan historias sobre "el mundo gay" han hecho hasta hoy.

A principios de Julio, Polo Morín compartió una serie de postales en las que se le ve posar con un outfit veraniego y un discreto collas de perlas con uno de los castillos de Londres, como escenario. En su cuenta de Instagram, escribió:

"Los grandes castillos están hechos de pequeñas piedras, los grandes éxitos de pequeños progresos"; lo que indica que el actor se siente bien con lo que ha logrado hasta ahora en la pantalla chica de Televisa y Netflix.

