Pese al hate del público, Gabriel Soto y Susana González llevan flores a la Virgen por nueva novela

Pese a que el público ha mostrado su notable rechazo a ver de nuevo la imagen del actor Gabriel Soto en las telenovelas con el nuevo proyecto de "Los Caminos del Amor", él histrión asistió en compañía de Susana González (la protagonista), a llevarle un ramo de flores a la Virgen en agradecimiento de un nuevo proyecto.

El acto tuvo lugar en las instalaciones de Televisa San Ángel, empresa de la que surgen éste y miles de proyectos más, el pasado viernes 8 de julio, una vez que fue la presentación del elenco protagónico de "Los Caminos del Amor", título provisional que lleva el nuevo melodrama de Nicandro Díaz González.

Y fue el propio perfil de Instagram, que mostró al par de actores desde que los pasillos de la televisora, hasta el lugar donde se encuentra ubicado el cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe, que por cierto, ya tenía otro ramo de flores por un lado.

Lee también: Tras cinco años de ausencia, Mónika Sánchez regresa a las con Los Caminos del Amor

Tanto Gabriel Soto como Susana González, se acercaron al cuadro de la Virgen una vez que dejaron el arreglo floral; el histrión puso su mano sobre el cuadro y se santiguó, mientras que la guapa actriz le dejó un beso en el mismo y también hizo una reverencia.

Acto seguido, ambos actores se dirigieron al público que ya ha visto el vídeo en redes sociales y el novio de Irina Baeva dijo: "La Virgencita nos ilumine, nos llene de bendiciones y nos proteja en este nuevo proyecto".

Lee también: Tras presumir jugosa retaguardia en falda de cuero, Aracely Arámbula sufre incidente

Por su parte, Susana González que también viene de un reciente éxito de la mano de Nicandro Díaz, como lo fue "Mi Fortuna es Amarte" (2021) para Televisa Univisión, brindó unas palabras a 'la Morenita del Tepeyac' y agradeció al público:

"Muy agradecidos con nuestros compañeros, disfrutando de este proyecto, de esta nueva responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Con mucha alegría venimos a ofrecerle a la Virgen este proyecto, que nos acompañe y que nos tome de su mano para disfrutarlo al lado del público". Y al pie del clip se lee: "Que una luz ilumine nuestro camino #LosCaminosDelAmor @susanagonzalezdr @gabrielsoto".

Pero a pesar de que en diversas redes sociales en las que se ha revelado que después de "Amor Dividido Entre Dos Mundos" (2022) y que estará también en "La Madrastra" (2022) junto a Aracely Arámbula y Andrés Palacios, Gabriel Soto será el protagonista de una nueva historia, y por las que se ha desatado una ola de malos comentarios, porque ya no lo quieren ver más en la televisión, hay quienes agradecen seguir viéndolo en la pantalla chica de Televisa.

Pues han manifestado su cariño, diciendo que ya quieren qu pase el tiempo para verlos actuar: "Que bellos solo con verlos ahí ya quiero que sea noviembre", y otros más, les encanta ver la imagen dirigiéndose hacia la Virgen de Guadalupe para ofrecerle dicho arreglo floral:

"Me da mucha alegría que le lleven flores a la Virgen de Guadalupe" o "Q bonita eres mi Su. ..bonita por fuera y por dentro, qué te digo... éxito a ti y a Gabriel, Nic y todo el equipo... te adoro!", "Me encantan esos protagonistas", "Mucha suerte Pajarita", "Les irá muy bien", "Éxito siempre!!".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!