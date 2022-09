Personaje de Geraldine Bazán en Corona de Lágrimas no convence; piden a Margarita Magaña

A pocos días del estreno de la telenovela Corona de Lágrimas 2, el público no parece estar convencido del todo con la participación de la actriz Geraldine Bazán, quien intérpreta al personaje de Olga Ancira, y quien más de una ocasión ha sentir diversas emociones a la audiencia con sus escenas, sin embargo, nunca falta aquellos que se quejan de su papel e incluso han asegurado que Margarita Magaña hubiera hecho mucho mejor el personaje que en el 2012 hizo Adriana Louvier.

Cabe mencionar que tras darse a conocer que habría una segunda parte del melodrama protagonizado por Victoria Ruffo, José María Torre, Mane de la Parra y Alejandro Nones, mucho de habló de que la mayoría de los actores originales volverían a encarnar los personajes a los que le dieron vida hace 10 años, entre ellos, Adriana Louvier, sin embargo, por su agenda apretada de trabajo, la famosa descartó su participación en está historia.

Ante esto, Margarita Magaña y Geraldine Bazán, fueron dos de las artistas que hicieron casting para ser Olga Ancira, una mujer frívola que abandona a su hija y a su esposo Patricio (Alejandro Nones). Luego de las pruebas, finalmente la ex de Gabriel Soto, fue quien se quedó con dicho papel. Pero como dice la frase "ningún chile les embona", la participación en Geraldine Bazán no ha convencido por completo a algunos televidentes, quienes hubieran preferido que dicho papel lo hubiera ganado Margarita Magaña.

Lee también: Como toda una sirenita, Luz Elena González se luce desde la playa en bañador

E incluso muchos usuarios de las redes sociales hasta han exigido también que si no fue Margarita Magaña, pues que regresen a la Olga Original (Adriana Louvier).

“Regresen a la Olga original”, “Sí señor, hace falta la Olga de antes no es lo mismo sin ella Adriana Louvier”, “Sí, por favor Adriana Louvier es la única Olga”, “Prefiero Olga de hace 10 años”, “Hace falta la Olga de antes, no es lo mismo”, “Necesito a @lalouvier”, “Uno de mis personajes favoritos era Olga Ancira y sentí que le faltó mucho a la nueva Olga ,ya sé que Adriana Louvier estaba ocupada ,pero la hubieran esperado para no cambiarnos la que nosotros como espectadores estábamos acostumbrados ... extraño a Adriana Louvier”, "Margarita Magaña hubiera hecho mejor el papel de Olga", "Margarita Magaña es mejor actriz", son algunos de los comentarios que circulan en redes.

Pese a que muchos no ha convencido la actuación de Geraldine Bazán en Corona de Lágrimas han sido más los comentarios positivos los que la nacida en la Ciudad de México ha recibido, pues sus fans la han defendido a capa y espada. “Mis respetos que gran actriz, muchas felicidades por esta actuación y aceptar este reto, suerte en este proyecto”, “Geraldine es excelente actriz, poco a poco la gente se acostumbra a verla como Olga”, “Ya superen a Adriana Louvier si hubiera querido aquí estuviera, Geraldine Bazán merece que le den la oportunidad de demostrar que puede ser auténtica”.

Lee también: Frente a la cámara, África Zavala baja su suéter y presume encantos, como Livia Brito

En una reciente entrevista con People en Español, Geraldine Bazán reveló cómo fue que se preparó para encarnar a Olga en el melodrama. “Me dieron luz verde y carta abierta para hacer de Olga mi personaje, sin tomar en cuenta absolutamente nada de lo que se había hecho antes. Pero claro que el público fue cautivado por la primera etapa de esta historia y esperaban al elenco original. Estoy orgullosa y satisfecha del resultado y pido a ese público que le den la oportunidad a esta nueva Olga para poder crear empatía con ella”, comentó.

“En la cuestión emocional y de bipolaridad sí me documenté, tuve un par de terapias con un psicólogo para hablar del personaje, también con un psiquiatra, porque Olga es una mujer medicada, para saber qué pasa por la mente de las personas que se medican, qué es lo que hace que de un momento a otro pasen de estar contentos y felices a estar frustrados e insatisfechos, qué pasa cuando toman la medicina”, expresó.

Margarita Magaña deseaba ser Olga

Durante una entrevista con TLNovelas Margarita Magaña manifestó que lloró bastante luego de que se enteró que no formaría parte del elenco del melodrama Corona de Lágrimas. "No saben cómo lloré, no saben cómo me dolió porque ya había trabajado con esa producción, porque había estado con Alejandro Nones, entonces como que lo leo y lo entiendo muy bien a la hora de actuar", confesó la villana de telenovelas de Televisa.

Luego de asegurar que le hubiera encantado trabajar con Alejandro Nones por la confianza, la actriz que ha participado en melodramas como El juego de la Vida, María la del Barrio y La Verdad Oculta, entre otras, indicó que tal vez no era el momento de retomar su carrera en el mundo de los melodramas luego de dedicarse a la maternidad. "No era momento, no era el personaje […] Creo que por algo no me quedé. Me duele hasta el día de hoy, pero bueno", compartió la famosa.

Síguenos en