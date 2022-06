Perdona Nuestros Pecados ya tendría pareja protagónica juvenil

A menos de una semana de anunciarse que una nueva producción de Televisa bajo el título "Perdona Nuestros Pecados" -hasta el momento-, se encuentra en etapa de castings y que Jorge Salinas será quien protagonice al personaje maduro de la historia, se revelaron también cuatro posibles actores juveniles que darían vida a Andrés, el rol protagónico juvenil.

Entre ellos, figuran Iván Amozurrutia -quien ya ha trabajado anteriormente con Lucero Suárez, la productora-, el venezolano Emmanuel Palomares, Ramsés Alemán y Mario Morán. Y al parecer, ya se ha definido quién se quedará con dicho personaje protagónico juvenil masculino.

No obstante, se sabe que de acuerdo a lo fuerte de la trama, Lucero Suárez hará ciertas modificaciones para poder presentarla en México, pues según el canal de YouTube de Lesly Arellanos, la historia original de 2017, que obedece a un melodrama chileno, será transmitida en el horario vespertino de las 6:30 pm por el Canal de las Estrellas, en el que por supuesto, se censuran muchos detalles.

Lee también: Jorge Salinas protagonizará Perdona Nuestros Pecados, nueva historia de Televisa

Por otro lado, las actrices a las que la creativa de Televisa les habría echado el ojo para formar parte de la historia en el rol protagónico femenino o antagónico, corresponden a los nombres de Fernanda Urdapileta, quien tendrá participación en "Vencer la Ausencia" de Rosy Ocampo.

La siguiente sería Lorena Graniewicz, quien recientemente interpretó a Britny Chantal Domínguez Pérez en el remake de "Los Ricos También Lloran" (2022) y a quien muchos quieren ver protagonizando melodrama con Diego Klein, con quien hizo pareja en dicha telenovela.

Lee también: Perdona Nuestros Pecados trabaja en encontrar al actor protagónico juvenil

Gemma Garoa -quien dio vida a Alma Yazbek, una de las villanas de "Contigo Sí, Por Siempre" (2021-2022)-, también estaría incluida en esta terna para disputarse el protagónico de "Perdona Nuestros Pecados". La actriz, modelo y ex reina de belleza Rocío de Santiago, también estaría contemplada para el personaje; además ya van por lo menos un par de ocasiones que trabaja con la productora.

Y por último, a Mildred Feuchter, a quien actualmente se le puede ver como Paloma Pérez en "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022), quien por cierto hace pareja con el venezolano Emmanuel Palomares, quien da vida a Simón del Monte Arango.

Sin embargo, parece que las cosas dieron un inesperado giro y de acuerdo a un reciente vídeo publicado en el canal de YouTube de ADJORI, no sería ninguna de estas actrices para protagonizar el melodrama y parece que ya se tiene a la pareja protagónica juvenil de "Perdona Nuestros Pecados".

El pasado 2 de junio, se reveló por parte del sitio mencionado, que finalmente serán el actor Emmanuel Palomares y la actriz Oka Giner, a quien actualmente se le puede ver como Doménica Ruiz-Montalvo Peñalver, como parte del cuadro protagónico de "Corazón Guerrero", la producción de Salvador Mejía para Televisa Univisión de este 2022, los protagonistas de la nueva historia de Lucero Suárez.

Aunque la información se ha dado a conocer de manera extra oficial, es lo que se escucha en los pasillos de Televisa San Ángel y lo que se ha filtrado de dicha producción. También se ha revelado que será un ambiente de campo en el que se desarrollará gran parte de la historia y las grabaciones están próximas a iniciar.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!