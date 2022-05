Perdona Nuestros Pecados trabaja en encontrar el actor protagónico juvenil

Tras revelarse la tarde del jueves pasado que una nueva historia de Televisa empieza a cocinarse con la participación protagónica-antagónica del actor Jorge Salinas, ya hay indicios de quiénes son los actores que podrían dar vida al personaje principal juvenil de nombre Andrés, de "Perdona Nuestros Pecados".

La historia será un remake de la telenovela chilena del mismo nombre y llegará a México en una nueva versión que ya está preparando la televisora de San Ángel, bajo la producción de Lucero Suárez, recordada por sus trabajos como "Enamorándome de Ramón" (2017), "Ringo, la pelea de su vida" (2019), "Te doy la Vida" (2020) y la última, "S.O.S. Me Estoy Enamorando" (2021-2022), todas de Televisa.

Por lo pronto, sólo se ha dado a conocer de manera formal por el periodista Chema Cortés en su cuenta de Instagram @noveleandomex, al actor Jorge Salinas como uno de los principales personajes de la historia; no obstante, en YouTube ya se puede ver el primer vídeo con los actores que se vislumbran como los posibles protagonistas jóvenes.

Tras haber trabajado con Lucero Suárez anteriormente en "Enamorándome de Ramón", el actor Iván Amozurrutia, podría continuar su carrera actoral en los melodramas junto a la productora, tras venir de hacer series para Netflix como "Preso No. 1" (2019), "La Venganza de las Juanas" (2021) o su más reciente telenovela del gigante del streaming "Donde Hubo Fuego" junto a Itatí Cantoral y Eduardo Capetillo.

El segundo candidato para dar vida a Andrés y que ya ha asistido al casting, es el venezolano Emmanuel Palomares, a quien actualmente se le puede ver como parte del elenco protagónico de la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" (2022) como Simón del Monte.

Y luego de venir de telenovelas como "Vencer el Miedo" (2020) y "Vencer el Desamor" (2020-2021) de Rosy Ocampo, el ex novio de la actriz rusa Irina Baeva, podría volver a ocupar un lugar protagónico en las telenovelas.

El tercero en la lista es el actor Ramsés Alemán, a quien recientemente se le vio en la telenovela "Mi Fortuna es Amarte" interpretando al gracioso Juan Gabriel Ramírez Pérez, alias el 'Juangas'. De ser elegido, ésta sería la segunda vez que el actor regiomontano (de Nuevo León, México) trabaje al lado de Lucero Suárez después de "Te Doy la Vida".

Y por último sería Mario Morán, actor que dio vida a Diego Fernández en "Los Ricos También Lloran" (2022), quien podría dar vida a Andrés, el hombre que no está a la altura de Elisa, la hija de Manuel (Jorge Salinas) en "Perdona Nuestros Pecados".

Dichos actores han sido presentados por el canal de YouTube de ADJORI, la mañana de este viernes. ¿Alguno de estos actores se quedará con el personaje principal juvenil? Sigue para más información...

