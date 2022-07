Pedro secuestra a Sara y Julieta en el final de La Herencia, Un Legado de Amor

¡Genio y figura hasta la sepultura!, Y es que, hasta el último momento Pedro del Monte (Daniel Elbittar) hará de las suyas por la maldad que lleva en las venas, y dentro de las últimas verdades que soltó en la empresa en frente de todos sus hermanos y algunos empleados, es que Julieta Millán (Paulina Matos), es hija de Severiano del Monte (Leonardo Daniel) y ¡ella lo confirma!... Y la noche de este viernes, llegará a su fin la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor".

Pero eso no es todo, Julieta confirma que ella mintió sobre la paternidad de su hijo pero se escuda diciéndoles que él la ayudó, fue quien contrató al laboratorio que cambió los resultados. Por otro lado, tras perder a su bebé que esperaba con tantas ansias, Sara del Monte (Michelle Renaud) tiene un caos emocional en su cabeza, pues además de ello, sigue enterándose de cosas tan desagradables y no puede soportar la idea de que su madre Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez) sea una criminal pero con todo y su dolor, la dejará que se entregue a las autoridades.

Pedro abre la computadora de Dante Alamillo (Sergio Basáñez) y descubre lo que dejó dicho en un vídeo en el que les advierte a los hermanos del Monte que Pedro es muy peligroso y éste se arrepiente de no haberle cortado la lengua antes.

Una inesperada aparición de un ángel

En el hospital, Doña Catalina Arango (Anna Ciocchetti) se le aparece a Sara del Monte y le dice que su hijo está cobijado por ángeles además de revelarle que ella nunca tuvo la fortuna de ser madre. Sara le pregunta cuándo se va a ir el dolor y ella le dice que nunca, pero la vida le dio la dicha de encontrarse a Juan (Matías Novoa), un hombre bueno que siempre la va a amar y a proteger y con quien tendrá una enorme familia.

Juan llora en el hombro de Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto) por culpa de Pedro, éste le dice que su hermano es muy peligroso y tras advertirle que hay muchos secretos que debe saber, le revela que Pedro mató a su propia madre biológica.

Se lo lleva por sus pistolas

El pequeño Tadeo (Andrés Ruanova), le llama a Pedro y le informa que su abuelo Modesto lo va a denunciar a a policía. Éste lo escucha y le dice que prepare todo porque se van a escapar juntos y lejos de todos. Más tarde va por el niño a "Los Adoloridos" y Cornelio Pérez (Diego de Erice) -el padre postizo del niño-, se opone a que Pedro se lo lleve y éste le dispara en una pierna dejándolo tirado el piso, el niño le suplica que no le dispare pero Pedro no entiende de razones. Pero primero le pide a Bruno Márquez (Manuel Riguezza) -su cómplice- que destruya la laptop de Dante y todos los documentos y le da una buena recompensa.

Por otro lado, los perros están muy inquietos en la hacienda Santa Catalina y entre los hermanos del Monte y sus parejas, han descubierto que hay dos tumbas recién hechas en la parte trasera de la hacienda y descubren que se trata de Aurora Delgado (Lucero Lander) y Dante Alamillo. Juan le informa al comandante Méndez de la policía que Pedro está en la empresa y que tienen que detenerlo antes de que huya.

El colmo de la desfachatez

Más tarde, el comandante le informa que Pedro se escapó pero que su cómplice tiene las pertenencias de Dante y ya lo han agarrado. En ese momento, Pedro llega a la hacienda y se arma de nuevo la trifulca, pues entre discusiones, éste dispara contra Juan en un brazo. Tadeo le pide que ya no dispare y se va con sus tíos, Pedro huye pero antes les revela que Julieta fue quien soltó al caballo desbocado para que se fuera contra Sara. Además de que acepta que él fue quien mató a Aurora y a Dante, pues se lo merecían, así como al bebé de Sara.

Déborah se despide de Sara

Déborah le pide perdón a Sara por ser tan mala madre y ella misma no se puede perdonar pero no espera que Sara la perdone, pues ya no quiere hacerle daño y desde donde esté siempre la va a amar y va a estar al pendiente de ella y de los hijos que va a tener, pues fue a despedirse de ella porque sabe que ya no tiene escapatoria.

Lucas se lleva a Tadeo a la cocina y en un momento que lo deja solo, el niño le llama a su papá para preguntarle por qué lo dejó y éste le dice que está en el lugar donde todo empezó, donde su madre lo torturaba de niño, pero que pronto va a regresar por él y que nadie tiene que saber que le llamó.

Juan está con Sara y llega Julieta a verla al hospital, le da el pésame por haber perdido a su bebé y le revela que ella fue quien soltó al caballo para que se le fuera encima, pero le pide perdón, pues en ese momento los celos la cegaban. Ambas se piden perdón.

Han pasado varios días y Juan habla con todos en la hacienda y les informa que Pedro tiene días sin aparecer y les pone el vídeo con la confesión de Dante. Pedro sí le robó a su padre por codicia, por ambición. también tuvo tratos con Henry y él se unió porque le ganó la ambición. Tadeo se asoma al despacho y los ve a todos.

Las beneficencias nunca existieron; pues fue un plan que armó y Déborah fue su cómplice pero nunca vio un solo peso de eso. A Lucas le dice que entre Déborah y él dieron con su madre y lo manipularon para que dejara la hacienda y renunciara a la herencia. otro de sus crímenes que revela es que fue él quien contrató al empresario Victorio Rocha para que atacara a Sara.

También acepta que mató al empresario Henry Miller porque se atrevió a hacerle daño a su hija Sara. Simón (Emmanuel Palomares) la toma de la mano y la consuela haciéndole saber que ellos no tienen la culpa del pasado, pues sólo fueron unas víctimas de las circunstancias.

Y luego de escuchar tantas verdades dolorosas, Mateo (Mauricio Henao) les revela que las beneficencias nunca existieron y Juan les dice que él tiene el dinero y con sus ahorros compró la empresa y la salvó de la quiebra, todos celebran.

Sin que se den cuenta, Pedro entra a la hacienda armado y va por Tadeo; en eso todos salen del despacho y suben a las habitaciones pero Sara va por agua a la cocina y se encuentra con Pedro, quien apuntaba con la pistola; ésta quiere correr pero él la golpea en la cabeza y la desmaya.

Mateo busca a Tadeo y se da cuenta que no está, ven sangre en la cocina y le llaman a Pedro. Para ese momento, éste les informa que tiene secuestradas a las dos señoras del Monte (Sara y Julieta) y que a quien más se le antoja matar es a Julieta. Juan y Mateo le piden que se arregle con ellos pero que las deje a ellas.

Tadeo está esperando a Pedro en la capilla de Santa Catalina y le llama a Pedro y no le contesta. El niño le reclama que por qué no fue por él, avienta el teléfono y sale huyendo de Santa Catalina, gritando que odia a su papá porque no fue por él. Por otro lado Beatriz (Gloria Aura), Modesto y Adela Cruz (Amaranta Ruiz) llegan a la hacienda preguntando por Tadeo pero le informan que se escapó.

Tengo a Tadeo

El niño va a dar a la plaza del pueblo y en ese momento, en medio de la noche y con su mochila a cuestas, se ver sorprendido por Déborah, a quien le pide que no le haga daño, ella lo consuela y el niño le revela que está esperando a su papá Pedro para irse juntos con tu tía Sara pero nunca llegó. Éste le llama a Pedro y no le contesta pero el envía un mensaje de voz diciéndole que no se atreva a tocar a Sara (sin saber que la ha secuestrado) porque ella tiene a Tadeo.

Todo mundo está en la sala de Santa Catalina al pendiente de que Pedro se comunique y los Millán se van a rezar a la capilla. En eso llega un mensaje de Pedro, advirtiéndole a Juan que si van a ir a pagar las culpas de sus mujeres, que vayan sin la policía, sólo que sin la policía o las liquida.

¿Cómo quieren morir?

Mientras tanto les pregunta a Sara y a Julieta que las tiene en el bodegón, que de qué forma quieren morir, pues a su madre la envenenó, a Dante le cortó la lengua... Mientras tanto, Adela se encuentra el celular de Tadeo y hace una llamada al último número y contesta Pedro, por lo que descubren que el niño tiene comunicación con su papá.

Pedro recuerda el el bodegón es el lugar perfecto para que Pedro haga sus maldades y les asegura a sus hermanos que él se encuentra dentro de la hacienda. Por otro lado, Pedro grita como loco "¡Que comience la fiesta en Santa Catalina!".

¿Cuál será el final de Pedro en "La Herencia, Un Legado de Amor"? Descúbrelo este viernes en el gran final las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

