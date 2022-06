Pedro inquieta a Déborah con el bebé de Sara y Simón revela que él mató a su padre en La Herencia

Tras salir del hospital Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez), Pedro del Monte (Daniel Elbittar) va a verla al departamento que tienen en la Ciudad de México ella y su hija Sara del Monte (Michelle Renaud), y aprovechando la visita de su hermano Juan del Monte (Matías Novoa), éste aprovecha para inquietarla con amenazas sobre el bebé que la pareja espera y Simón del Monte (Emmanuel Palomares) hace tremenda revelación en "La Herencia, Un Legado de Amor".

Y es que, tras la discusión sobre lo que cada uno ha hecho para conseguir la famosa herencia que los tiene a todos peleándose unos con otros, Pedro le advierte a Déborah que lo que quiere no es precisamente dinero, pues él tiene de sobra, sino deshacerse del bebé que está esperando Sara que es de Juan.

Pero Pedro no es el único enemigo peligroso de Sara, pues Alondra Millán (Esmeralda Gómez), le pregunta a su hermana Julieta si ella fue quien soltó al caballo que salió desbocado de las caballerizas y que casi mata a Sara, pero ella lo niega terminantemente.

Pedro, el terror de todos

Por su parte, los recuerdos de Dante Alamillo (Sergio Basáñez) atormentan su mente y recuerda cuando Sara sufrió la emboscada por parte de unos mafiosos por los que casi pierde la vida y se jura que tiene que proteger a Sara. Mientras tanto, recibe una llamada de Déborah en la que ésta le diría que Pedro la está amedrentando, pero él la rechaza.

El capítulo 67 de "La Herencia, Un Legado de Amor" -producción de Juan Osorio y Roy Rojas- para Televisa Univisión, deja ver el lado machista de Simón del Monte (Emmanuel Palomares), cuando le arma un escándalo a su esposa Paloma (Mildred Feuchter), debido a sus sueños de cantar en el bar de su tío Salvador Pérez (Roberto Blandón) y ésta le da tremenda cachetada en frente de todos tras decirle que con esa vestimenta parece una cualquiera, como su madre.

Simón saca las garras

Motivo por el que Simón también es criticado por sus hermanos Mateo (Mauricio Henao) y Lucas (Juan Pablo Gil) por la mente tan retrógrada que tiene. Y el nombre de Simón anda en boca de Déborah, tras confesarle a Sara que piensa que él fue quien la envenenó con la botella de vino que le enviaron, aunque ella sabe muy en el fondo que Simón -aunque está en la lista de los que la quieren ver muerta-, no es tan probable que él haya sido.

Y tras señalarlo, Sara le dice a su mamá que no lo puede acusar sin pruebas, pues es un caso muy delicado. Así mismo, Déborah recuerda las amenazas de Pedro cuando le advirtió que sería bueno que Juan supiera que Sara no es un del Monte, sino hija de Dante; a lo que la madre de Sara se resiste, pues aunque Sara renunció a la herencia, de enterarse, todo sería un caos.

Pedro es el más malvado de los hermanos del Monte, por lo que todo mundo se cuida de él, sin saber muchos de ellos, de lo que ha sido capaz, como quitarle la vida a su madre Aurora Delgado (Lucero Lander), quien cuando él y Juan eran unos niños, ella los maltrataba y los tenía viviendo en la inmundicia.

Pero Simón sigue los pasos de éste y Cornelio (Diego de Erice) le pide a Beatriz que no deje a Paloma sola con él, su marido, pues Simón no anda bien y es tan atinada su percepción, que éste les revela a todos sus hermanos que él fue quien mató a su padre en aquel accidente de carretera, pues no pudo soportar que ella sufriera tanto por culpa de sus infidelidades.

Dante miente a Juan

Por otro lado, Dante se va de vacaciones y aunque Juan lo está investigando, éste le dice que se va a ver a sus hijos a Estados Unidos, pero Juan recibe una llamada en la que le dicen que sus hijos sí viven en Estados Unidos pero ninguno ha estado en el hospital. Irónicamente, Juan le agradece "su lealtad" y le da la oportunidad a Dante de que le diga sus verdades pero éste hace como que no pasa nada. Pero le pide que cuando él esté lejos, cuide a Sara de Pedro.

La maldad de Pedro no tiene límites y le pide a Déborah que le ayude a convencer a Sara de que asista a la celebración del cumpleaños de Don Severiano del Monte (Leonardo Daniel), para que le presente a su bebé que espera de Juan, y tras la amenaza de que si no lo hace, todo mundo va a saber la clase de persona que es ella, ésta accede, pero Sara no acepta ir.

Julieta Millán se le insinúa a Mateo, y le hace ver que le da gusto que haya terminado con su novia, pues él merece a alguien mejor, como ella misma (quien se va a tener un bebé de Juan, supuestamente), lo que ella o se imagina es que Mateo ya sabe que Juan no es el padre y la orillará a que ella misma sea la que confiese.

Sara y Beatriz hablan sobre Pedro y ella le confiesa a Sara que él mandó matar a Cornelio (el padre adoptivo de su hijo y su ex marido). Juan va a ver a Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto), su hombre de confianza, al bar de 'Chava' y le pregunta si ha visto a Aurora, él calla lo que sabe y Juan asume que si ya se fue, es porque ya tiene lo que quería, su parte de la herencia, el Refugio Santa Catalina.

Simón deja temblando a sus hermanos

Los hermanos del Monte se quedan de a seis cuando Simón les dice que no estará en la misa y la fiesta en honor a su padre por su cumpleaños, pues él fue quien lo dejó morir luego de aquel accidente de carretera que tuvieron tras una discusión sobre su madre Catalina (Anna Ciocchetti).

