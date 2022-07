Pedro, el protagonista de todas las maldades de Santa Catalina en La Herencia

Tras enterarse Juan (Matías Novoa) -el hermano responsable que está al frente de la familia del Monte-, que su hermano Pedro (Daniel Elbittar) ha hecho ver su suerte a más de un@ y que es el protagonista de todo lo malo que pasa, con la llamada de Cornelio Pérez (Diego de Erice) acusándolo de que éste lo quiso matar igual que a Brayan Cruz (Christian Ramos), le pide que vaya de inmediato a la hacienda Santa Catalina -donde fue el enfrentamiento- y éste se los comunica a Sara y Simón del Monte (Michelle Renaud y Emmanuel Palomares) en la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor".

Por su parte, Adela Cruz (Amaranta Ruiz) -la matriarca de la familia- le reclama a Pedro porque los está echando de su casa y éste le hace saber que es el castigo porque Brayan y Cornelio se le echaron encima a golpes en la hacienda.

Juan, Sara y Lucas van a la hacienda a ver qué pasa. Juan llega y ve el desastre que Pedro hizo en la casa de los Cruz. Juan les dice que él les va a reponer todo pero el abuelo Don Agustín (Rafael Inclán) le dice que hay cosas que el dinero no puede reponer y su dignidad que ha quedado por los suelos, es una de éstas.

Un enfrentamiento con los Cruz

En tanto, y viendo la terrible situación que se vive dentro y fuera de Santa Catalina tras la maldad de Pedro, Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto), quien siempre les sirvió en todo a los del Monte, le suplica a Juan que proteja a Cornelio y a Brayan de Pedro. Éste llega a la escena del desastre y se hace la víctima por pero Brayan le dice que fue él el que quiso matarlo.

En la empresa, Beatriz Hernández (Gloria Aura) les comunica a Mateo y a Lucas del Monte (Mauricio Henao y Juan Pablo Gil) que Juan pidió que los alcance en la hacienda y les cuenta lo que Pedro hizo; estos van de inmediato.

Pero Brayan quiere que Juan sepa la verdad sobre la verdadera cara de Pedro; lo evidencia en frente de toda la familia y el mayor de los del Monte se le echa encima, pues esa casa está en la parte de las tierras que le corresponden y le reclama que él no tiene por qué meter su cuchara, pero Pedro le echa en cara que por qué defiende a todos menos a él, y se conduele de él mismo porque él es la víctima.

No puede comprobar la maldad de Pedro

Y tras contar Brayan que el bodegón de la hacienda es el lugar donde fue torturado (y donde también lo ha hecho con otros), éste asegura que nunca ha estado en ese lugar, pero lo cierto es que ahí fue donde mató a su madre biológica Aurora Delgado (Lucero Lander) y a Dante Alamillo (Sergio Basáñez), y Bryan les asegura a todos que ahí fue donde Pedro lo quiso matar. Modesto recuerda cuando vio matar y enterrar a su madre y se empieza a sentir mal.

Jéssica Millán Gutiérrez (Nicole Curiel) llega a Santa Catalina y les cuenta a Mateo, Lucas y a su hermana Alondra(Esmeralda Gómez) que Pedro los echó a ella y a los Cruz de la hacienda y los destrozos que hizo. En eso, Bertha Restrepo (Verónica Jaspeado), la mano derecha de la arrepentida Rosa Gutiérrez (Tiaré Scanda) le llama a Alondra porque su mamá las mandó llamar y tras enterarse de la llamada, Mateo les dice qué fue lo que pasó en la empresa aguacatera del Monte, cuando Julieta Millán (Paulina Matos) -la hermana de ellas-, quiso hacerle daño a su bebé por pura venganza.

Por otra parte, los Cruz, los Pérez y los del Monte, al bodegón y no hay prueba de todo lo que Pedro ha hecho con sus víctimas, pues previamente limpió toda la sangre que ha corrido en ese lugar. En tanto, éste no deja de hacerse la víctima y le reclama a Sara que lo botó como si nada por Juan. Él le exige que les pida perdón a todos y éste se victimiza y pregunta quién le pedirá perdón a él.

Simón y Paloma Pérez (Mildred Feuchter) hablan sobre Julieta, de lo desquiciada que está y lo que desea es que permanezca internada por el tiempo que necesite, él le cuenta a su esposa lo que hizo en la empresa con los fertilizantes. Paloma le dice que espera que ahora sí le crea que Sara es una buena mujer.

Don Agustín y Adela le agradecen a Juan por el tiempo que estuvieron ahí pero se irán a otro lugar. Juan trata de convencerlos de que se queden pero el abuelo le dice a Juan que Pedro no tiene gobierno, pues es como un caballo desbocado. Pero los Cruz no están solos, pues Salvador 'Chava' Pérez les ofrece su casa en los Adoloridos. Mateo y Lucas llegan a ver el desastre que hizo Pedro y juran que va a pagar por todo lo que hizo.

No están solos

Los Cruz se despiden de su casa y Juan recuerda cuando él y Pedro eran niños y él le preguntaba si él siempre lo iba a proteger y Juan le decía que siempre lo iba a cuidar. Bertha les cuenta a las hermanas Millán Gutiérrez que Julieta necesita ayuda y está internada y Jéssica (la menor de las tres y esposa de Brayan Cruz) se consuela de que al menos su madre tiene casa donde vivir y les cuenta que Pedro los corrió de Santa Catalina. Rosa les ofrece que se vayan a vivir a su casa como antes, pues mientras ellos existan a ellas no les va a faltar nada.

Los reclamos y discusiones no terminan para Pedro, pues su hermano Mateo le reclama lo que hizo con los Cruz y le restriega que su papá jamás habría permitido que él hiciera eso y le dice que compadece a Juan por llevar la misma sangre que él pero este remata diciéndole que agradece porque no lleva su sangre; pues en realidad no hay ningún lazo que los una, y tras quererse agarrar a golpes, llega Sara y los separa, llama cobarde a Pedro y le dice que el cree a Brayan.

Pedro, cómplice de Julieta

Éste se ríe diciendo que ahora todo mundo le va a echar la culpa de todas las desgracias que pasan en Santa Catalina, y Mateo le dice así parece, pues no se le quita de la cabeza que él fue cómplice de Julieta para engañar a Juan con los resultados del ADN que le hicieron al bebé de ella y el propio Mateo.

Dante, ¿secuestrado o muerto?

La esposa de Dante va a la hacienda y llega con Juan para decirle que no tiene razón de su marido y que le ha llegado una orden de aprehensión por haber querido matar a Déborah, quien en ese momento llega y revela que ella puso esa demanda. La señora dice que conoce muy bien a su marido y que nunca habría querido matado a nadie. Incluso les dice que piensa que está muerto.

Tras una incómoda conversación entre Sara, Pedro y Mateo, Juan reúne a todos en el despacho y les comunica que Dante está desaparecido. Mientras tanto, Chava les da la bienvenida a los Cruz en su casa en un momento muy conmovedor, pues los Cruz están desvalidos pero él agradece que Dios y la vida le estén regalado una familia.

Paloma enfrenta a Déborah, y aprovecha para decirle que se haga la prueba de ADN, Paloma le dice que ya se la hizo y que ella no es hija de Severiano del Monte sino de Salvador Pérez; lo que deja pensando a la malvada madre de Sara del Monte. Y en el despacho, muestra su preocupación de que Dante esté desaparecido, pues lo conoce desde chiquita y siempre ha sido bueno con ella y tras discutir porque Juan reveló que Déborah fue amante de Dante, Sara se entera que ella está en la hacienda y vuelve a enfrentar a Simón por ella.

Próspero Millán (Julián Gil) llega a casa y les informa que su hija Julieta se va a quedar internada hasta que esté bien y aprovecha para decirle a Alondra que termine con Lucas pero ella le dice que no lo va a dejar, pues lo que pasó entre su hermana Julieta y Juan no tiene nada que ver con su relación con Lucas, así que no le hará caso. Bertha los pone en su lugar y les lee su cartilla, aunque les hace saber que si se unen podrán salir solos adelante y apoya a Alondra de que no tiene porqué dejar a Lucas.

Paloma y Déborah siguen discutiendo en la cocina de la hacienda Santa Catalina y Déborah le dice que le cree que no sea hija de Severiano del Monte (Leonardo Daniel), pues le falta porte y distinción, y Paloma la levanta del desayunador y termina por correrla.

Pedro robó a la empresa

Juan le dice a Simón que sabe muchas cosas malas de Pedro (muchos delitos) y Mateo le hace saber que él le ayudó a Julieta para cambiar los resultados de su embarazo de Julieta; pero éste lo justifica y dice que no cree que él haya tenido que ver en eso, incluso que no lo puede acusar si pruebas y que Brayan no pudo comprobar que él lo quiso matar; sin embargo, éste y Cornelio sí aceptaron que lo enfrentaron queriéndolo matar. Por otro lado, Pedro recuerda cuando limpió el bodegón, el lugar de los crímenes que ha cometido.

Déborah sigue buscando a Dante y le deja un mensaje en el celular exigiéndole que le revele bajo qué nombre creó las beneficencias; es sorprendida por Lucas del Monte y tras reclamos ésta le voltea la tortilla diciéndole que Dante es una mala persona y que la quiso matar para que ella no revelara todas las cosas malas que sabe de él.

Juan les revela a todos que Pedro es quien ha estado robando a la empresa y Pedro los escucha desde la sala de la casa. Piensa que Dante está secuestrado y que Pedro es el responsable, ya que no le cabe la menor duda de que son cómplices tras pensar también que ambos crearon la empresa Campo Verde.

Pues les dice que su padre le dijo a él que Pedro estaba haciendo de las suyas y le reclaman porque él los protegió, pues él tiene los documentos que comprueban su fraude e hizo las cosas de forma tan inteligente, que no se supiera que estaba robando. Además, no contaba con que su padre supiera lo que él estaba haciendo y ellos le reclaman el hecho de haberlo protegido; pues el lo justifica diciendo que no fue el único culpable ya que se vio apoyado por Dante.

Pedro lleva a Déborah al bodegón a la fuerza para demostrarle que no hay rastros de que ahí fue torturado Brayan pero le hace ver su suerte exigiéndole que haga abortar a su hija Sara. Por otro lado el resto de los hermanos de Monte planean qué van a hacer con Pedro y Juan les da dos opciones, denunciar a Pedro o dejarlo que diga la verdad, pero Sara y Simón están de acuerdo en que deben darle el beneficio de la duda y Juan dice que será la última oportunidad de que lo haga o tendrán que tomar otras medidas.

