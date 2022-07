Pedro confiesa sus maldades y Déborah arruina la boda de Rosa y Próspero en La Herencia

Tras llevarla al bodegón de Santa Catalina a su igual Déborah Portillo (Elizabeth Álvarez), Pedro del Monte (Daniel Elbittar), la amenaza con que si no se deshace del bebé que está esperando su hija Sara del Monte (Michelle Renaud), lo va a pagar muy caro, pero no más caro que él con su hijo Tadeo (Andrés Ruanova), y tras pegarle en lo que más le duele, no tiene más remedio que dejarla ir calladito la boca. Además, ésta aprovecha para hacer de las suyas e ¡interrumpir la boda de Rosa y Próspero! en "La Herencia, Un Legado de Amor".

Y tras la situación de miedo que se vive dentro y fuera de Santa Catalina por culpa de Pedro, Modesto Pérez (Juan Carlos Barreto), él le hace saber a Juan del Monte (Matías Novoa) -el hermano mayor de la dinastía-, que Pedro es más fuerte que él, nomás con haberlo visto asesinar y enterrar con sus propias manos a su madre biológica que tanto daño les hizo cuando eran niños.

Mientras tanto, Juan hace realidad su amor con Sara y se escapan para tener una tarde de pasión, pues ahora ya nada los detendrá para amarse libremente y juran amarse por siempre. Además, ella le confiesa que sí se irá a vivir a Santa Catalina de nuevo.

Por otro lado, Déborah amenaza a Pedro con que si lo que quiere es jugar al torturador con ella, primero le va a soltar a Juan todo lo que ella sabe de él, pues ese y otras cosas más, son su seguro de vida.

Rosa Gutiérrez y Próspero Millán (Tiaré Scanda y Julián Gil), van a visitar a Adela Cruz y Chava Pérez (Amaranta Ruiz y Roberto Blandón) al bar Los Adoloridos y le piden perdón a Adela por su actitud de despotismo, pues reconoce que ella y toda su familia siempre trataron bien a su hija Jéssica (Nicole Curiel) mientras ella no trató bien a su hijo Brayan (Christian Ramos) cuando vivió en su casa, pero ahora está arrepentida.

En la hacienda, Pedro sorprende a los tórtolos besándose y sarcásticamente les aplaude y los felicita; pero aprovecha para preguntarle a Juan si sabe dónde está Dante Alamillo (Sergio Basáñez) porque quiere revisar detalles del tema de la custodia de Tadeo.

Rosa y Próspero, también le hacen saber a Adela y Chava que mientras su hija permanezca en la clínica de rehabilitación, ellos no pueden renovar votos en la misma ceremonia que la del matrimonio de ellos, pero Adela le dice que no hay problema, ellos los esperarán para casarse juntos y Rosa agradece el gesto de solidaridad.

Mateo le cuenta a su ex que Julieta trató de atentar contra la vida del bebé y ella le confiesa que él le gusta y que quiere ser algo más que la chica con la que desahoga sus penas de amor; Mateo le dice que lamenta no haberla conocido antes, aunque sabe que Julieta y él o podrán ser felices. Ella le hace ver que el bebé que espera los unirá para toda la vida y le desea que sea feliz, pues se lo merece.

En tanto, Jéssica le pide a Brayan que le cuente qué fue lo que pasó con él y Pedro, y éste le revela que un día le pidió un aumento de sueldo a Pedro y él, lejos de autorizárselo y tratarlo bien, lo torturó hasta casi matarlo; ella le pide perdón, pues o tuvo por qué haber dudado de él.

Juan va a hablar con los Millán Gutiérrez a Los Adoloridos, pero Próspero le dice que no lo quiere volver a ver. Modesto le suplica de nuevo que vigile a Pedro, él le dice que no permitirá que siga haciendo más daño pero hasta el momento, no sabe de qué tanto es capaz.

En su departamento de la Ciudad de México, Déborah le confiesa a Sara que fue Dante quien quiso matarla porque ella lo dejó, pues su argumento fue que él estaba tan enamorado de ella que le pidió que escaparan juntos pero ella no se quiso ir, pues no iba a permitir que la siguieran llamando "rompe hogares"; incluso le inventa que él la amenazó y que si no se iba con él, le haría daño a Sara, su también hija, pero ella no le cree ni una sola palabra.

Ha pasado una semana y tras amarse con pasión Sara y Juan, Julieta es dada de alta de la clínica donde estaba enterada y todo parece indicar que ha recapacitado, pues ya no le duele hablar de Juan y agradece a su familia por estar siempre con ella.

Juan les comunica a todos que Sara regresará y Pedro les dice a sus hermanos que se siente muy mal por haber actuado de mala forma y llora hipócritamente ante ellos. Les revela que Dante lo obligó para hacer negocios chuecos y él aceptó porque quiso quedar bien con su papá pero ni eso logró porque su papá se dio cuenta y Juan también; además les confiesa de su propia boca que fue él quien cometió el fraude de la empresa.

Molesto, Simón cuestiona a Pedro que cómo es posible que se haya dejado manipular por Dante si él es tan duro de roer, pero él lo único quería agradarle a su papá, incluso el día el accidente en el que murió él quiso hablar con él pero no alcanzó.

Y ahora que está de oferta revelando verdades, Juan le pide que les diga a sus hermanos de quién es la empresa Campo Verde, y él acepta que es de él, pero queda como un héroe al decirles que su único objetivo de crearla, era fusionar las empresas para evitar que se fueran a la quiebra... ¡Más sarcástico no se puede ser!... Pues sólo le pide a Dios que encuentren a Dante para que diga toda la verdad y hasta les dice que pueden tomar la parte de la herencia que le corresponde a él para revertir el daño ocasionado a la aguacatera.

¡La maldad de Déborah no acaba!, y es que, Sara la encuentra con una caja y ella le dice que es un regalo, ahí vienen las cartas de Rosa Gutiérrez a Severiano del Monte (Leonardo Daniel), el patriarca de la familia protagonista de la historia producida por Juan Osorio y Roy Rojas par Televisa Univisión.

Arrepentida y rehabilitada, Julieta se apersona en Santa Catalina y le pide perdón a Juan por todo lo que pasó, él la disculpa. También le pide a Mateo hablar con él, pues su hijo se merece tener un padre y le pide perdón por haberse encaprichado en darle a su bebé una familia que no le correspondía.. Pero no todo se ha resuelto, pues Pedro enfrenta a Sara y le dice que qué ironía...

El día de la boda ha llegado y todos están listos en Los Adoloridos. Chava y Adela se casan mientras Rosa y Próspero esperan su turno para renovar sus votos; pero la boda se ve interrumpida por Déborah y empieza a leer las cartas de 'Santa Rosa' a 'San Severiano', como los llama sarcásticamente y se aloca tirando las cartas al suelo; por su puesto, Rosa pasa la vergüenza más grande de su vida en frente de todos los invitados y de su esposo Próspero.

Y las verdades siguen saliendo a la luz, pues Sara descubre la verdad sobre origen, tras revelarle Pedro que ella no es hija de Severiano del Monte, sino de Dante Alamillo; por lo que Sara se queda muda. Para seguir viendo más de "La Herencia, Un Legado de Amor", no te pierdas los últimos capítulos de lunes a viernes a las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

