Pedro Moreno, de chef en Amor Dividido a galán de Victoria Ruffo en Corona de Esperanza

Tras su participación especial como un pescador de nombre José Gutiérrez en la telenovela "Contigo Sí... Por Siempre" (2021-2022) y luego en "Amor Dividido" (2021) en la que da vida al chef Amaury Ramírez, el actor Pedro Moreno se reincorpora de nuevo a las grabaciones de "Corona de Esperanza" como se llamará la segunda parte y continuación de "Corona de Lágrimas" (2010).

Pues tras su reincorporación al elenco de una de las producciones más esperadas de Televisa para este 2022, ha sido el propio Pedro Moreno, quien ya reveló que dará continuidad al romance que hubo entre su personaje que es el Juez Julián Corona y Refugio Hernández, la protagonista de la historia, personificada por la actriz Victoria Ruffo.

Pues luego de confirmarse su participación el actor de origen cubano compartió a través las historias de su cuenta de Instagram, una postal en la que revela que ha regresado a la segunda entrega de "Corona de Lágrimas" en la que dio vida a la autoridad de los juzgados.

Lee también: Geraldine Bazán revela lo que hizo para estar en Corona de Lágrimas 2: "Me lo gané a pulso"

"El Juez Corona is back", escribió en sus historias de Instagram el pasado 1° de febrero, el histrión que también ha brillado en los escenarios del baile como "Mira Quien Baila" de Univisión en su edición 2013, mientras de le ve en Diseño de Imagen de Televisa; y agregó: "En proceso @coronadelagrimas2_oficial".

Esto, luego de tener una tercera participación al hilo, luego de que diera vida a 'El Caimán' en el final de "La Desalmada" (2021) -"salvador" de Julia Torreblanca (Marjorie de Sousa)-, que lo deja ver en una segunda parte del melodrama, si es que se llegara a concretar para el 2023.

Lee también: La segunda entrega de Corona de Lágrimas cambia de nombre; asegura Ernesto Laguardia

Por otro lado, en una entrevista para Televisa Espectáculos, Pedro contó algunos detalles de su nueva participación en el melodrama protagonizado además por Alejandro Nones, Mane de la Parra y José María Torre, quienes dan vida a los hijos de Refugio Hernández:

"Terminaron juntos Refugio y Julián, y entonces es un poco regalarle al espectador cómo ha sido la vida entre estos dos personajes; están muy bonitas las escenas están muy bien cuidadas y hay mucho misterio que no puedo revelar, pero que gira alrededor de este personaje".

Y luego de expresar su agradecimiento hacia la producción de José Alberto 'El Güero' Castro, Pedro Moreno dejó ver la aceptación que tiene entre el público tras cuestionarle a través de redes sociales si se uniría a esta segunda parte del melodrama:

"Sí, me habían estado preguntando mucho en las redes si iba a estar en 'Corona de Lágrimas'... me habían comentado, pero no me habían confirmado. Entonces, se dieron los tiempos y ahí estamos".

La postal de sus historias fue replicada por Chema Cortés del sitio @noveleandomex y la entrevista circula también en redes sociales. "Corona de Esperanza" entrará al aire después de "Amor Dividido", lo que indica que será parte de la programación vespertina del Canal de las Estrellas a las 6:30 pm, aunque la fecha se desconoce aún.

Síguenos en