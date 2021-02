Pedro Fernández regresa a la televisión y releva a Fernando Colunga en Malverde

Lo que era un rumor, se convirtió en una realidad, y ya es oficial que el cantante y actor Pedro Fernández será quien sustituya a Fernando Colunga como el bandido sinaloense Malverde, en la nueva serie de Telemundo, en su regreso a la pantalla chica después de varios años.

Luego de que Telemundo anunciara la salida del actor Fernando Colunga como el protagonista de ‘Malverde: El Santo Patrón’, y se dijera que estaban en pláticas con Pedro Fernández, el propio ‘Pedrito’ confirmó la noticia, y será él quien entre al quite para interpretar al bandolero sinaloense.

“Con muchísima ilusión y con mucha alegría, les anuncio que soy el protagonista de esta nueva telenovela, serie importantísima que se llama Jesús Malverde”, reveló Pedro Fernández en una entrevista por videollamada con el programa matutino ‘Hoy Día”.

Lee también: ¡Insoportable y prepotente! Por eso Telemundo sacó a Fernando Colunga de Malverde

Agregó que es un reto maravilloso que toma con mucho cariño, emoción y alegría, y espera que el público lo disfrute mucho, pues es un proyecto que exige mucha entrega y tiempo, y que su intención es interpretar a Jesús Malverde de la mejor manera para que el público conozca la leyenda de dicho personaje que Telemundo llevará a todos los hogares.

La serie de ‘Malverde: El Santo Patrón’, marca el regreso de Pedro Fernández a la actuación luego de casi 7 años, por lo que el motivo principal que lo convenció para regresar fue la extraordinaria producción de Telemundo.

“Es una historia preciosa que la verdad la gente no se va a poder despegar realmente, se va a enganchar muy pronto, es una historia maravillosa, y es un proyecto, que como todos los proyectos de Telemundo es importante, pero este es un proyecto diría yo, un poquito más, un poquito más por la exigencia, por la producción, por el elenco.”, aseguró el cantante.

Lee también: Ariadne Díaz renuncia a Malverde igual que Fernando Colunga

Reveló, que el tiempo que esperó para tomarse un tiempo sin actuar ya pasó, por lo que está listo para asumir la responsabilidad de dar vida a Jesús Malverde, un personaje que no será fácil, pero que hay una preparación y una consciencia de lo que representa, así como la confianza que Telemundo le ha dado para ser el protagonista de la serie, un papel que no está acostumbrado a interpretar dentro de su trayectoria como actor.

“En mi casa están emocionados, porque es un proyecto completamente diferente a lo que he hecho, es un reto que estoy tomando con mucho cariño y la consciencia de lo que representa. Estamos felices, yo muy contento de este nuevo proyecto”, enfatizó el actor.

Cabe recordar que a pesar de que Fernando Colunga salió del Malverde, hará otro dentro de Telemundo, ya que tiene contrato con la televisora y pronto estará trabajando en el nuevo proyecto.

De igual manera, se informó que actriz Ariadne Díaz también renunció al proyecto al igual que Fernando Colunga, aunque no se reveló el motivo real, se ha dicho que el actor no quiso trabajar con ella, y aunque no continúo ya en la serie, de igual manera la actriz decidió hacerse a un lado.

En los próximos días se comenzará con el rodaje en el Ajusco, en la Ciudad de México, que dicho sea de paso, fue uno de los motivos por los que Fernando Colunga salió del proyecto es porque no quiso regresar a filmar a su país natal.