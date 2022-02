Paulina Matos se despide del rubio y así se verá en La Herencia

Tras su participación en la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?" (2021), en su papel de Constanza Astudillo Anaya con el que debutó en los melodramas y en la serie de Netflix "Oscuro Deseo" (2020) como Edith Ballesteros la asistente del juez Leonardo Solares (Jorge Poza) , la actriz Paulina Matos se ha sumado al elenco de la telenovela "La Herencia, Un Legado de Amor" luego de despedirse de su cabellera rubia, así luce hoy.

El año 2021 fue cuando Paulina Matos debutó en los melodramas de Televisa luego de siete cintas realizadas entre 2015 y 2018 y ocho producciones televisivas entre 2016 y 2020 para Telemundo, Netflix, Teleset y Sony Pictures, Eureka TV en co-producción con TV Azteca, Canal Once, principalmente.

Y este 2022 se perfila bajo una nueva personalidad para triunfar en la pantalla chica de Televisa Univisión, dando vida a una chica de nombre Julieta Millán, que pertenece a un círculo familiar integrado por actores como Julián Gil, Tiaré Scanda, Nicole Curiel y Esmeralda Gómez.

Pero fue la propia actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, México que compartió a través de su cuenta de Instagram su nuevo look de cabellera a los hombros lacia y negra y cómo es que se verá ahora en el nuevo proyecto producido por Juan Osorio y Roy Rojas para la televisora de San Ángel.

"JULIETA MILLÁN! Hoy puedo decirles (aunque muchos de ustedes ya sabían) que soy parte del elenco de LA HERENCIA. @laherencia_tv. Y no puedo dejar de dar gracias a Dios por permitirme hacer lo que amo, y gracias a @juanosorio.oficial y a @roy.rojasv por impulsarme y confiarme un personaje que sin duda es un reto", se lee en las primeras líneas de su descripción, en la que expresa su agradecimiento al productor que la traería a trabajar por primera vez en Televisa, como fue Juan Osorio.

"Saben lo agradecida que estoy con ustedes, me regalaron una familia una vez más con quienes me hace feliz llegar a trabajar y compartir esta aventura @tiare_scanda (gracias por apapacharnos y cuidarnos desde el día 1, eres la mejor) @juliangil (vijte papi, ahora si nos tocó y me hace feliz conocerte a lo más profundo) @curielcita (mi changuita que nos haces el día con tus locuras) @esmeraldagl__ (siempre te digo que tu alma es hermosa y pocas veces conecto con alguien tan rápido como contigo mi niña bonita)", también, expresó la ex rubia a su familia en ficción.

Así mismo, Paulina Matos agradeció al equipo de actores y al staff por sentirse tan cobijada en este nuevo proyecto que promete.

"GRACIAS porque trabajar con actores con ese compañerismo y sensibilidad hace nuestro trabajo más fácil y lleno de risas. Gracias a mi equipo @essenzabymauri @fefimauri por estar ahí siempre. Este proyecto, pronto por @canalestrellas viene CON TODO! Qué emoción!!!!! LA HERENCIA, UN LEGADO DE AMOR. Gracias a todos ustedes por estar siempre pendiente y apoyando lo que se viene. FELIZ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD", se termina de leer en el post del pasado 14 de febrero, fecha en la que oficialmente presentó a Julieta Millán.

"La Herencia, Un Legado de Amor", ya ha anunciado su fecha de estreno y será el próximo 28 de marzo en un horario estelar de las 8:30 pm por el Canal de las Estrellas.

