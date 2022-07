Paulina Goto regresa al universo Vencer como Marcela Durán Bracho

Tras dar vida a Marcela Durán Bracho en la telenovela "Vencer el Miedo" de la que originalmente estaba pensada como 'Vencer el silencio' en 2020, la actriz Paulina Goto volverá a dar vida a su personaje "que no la suelta" en su vida real; pues ella será una de las intérpretes que entregue la estafeta a la cuarta producción al hilo de Rosy Ocampo para Televisa.

Pues como buena anfitriona o pionera del fastuoso proyecto de la creativa de telenovelas, Paulina Goto no sólo ha tenido participación en "Vencer el Miedo" junto a galanes como Danilo Carrera o Emmanuel Palomares, ya que en 2020 apareció en el último capítulo de "Vencer el Desamor" junto a estrellas como Daniela Romo, Claudia Álvarez, Julia Urbini o la recién debutada Valentina Buzzurro, llevando el mensaje que cuando las mujeres se unen no hay nada que las destruya.

Y aunque en 2021 no fue requerida para "Vencer el Pasado", este 2022 volverá como la valiente Marcela Durán Bracho a entregar la estafeta a un nuevo cuarteto de famosas que figurarán en "Vencer la Ausencia", como lo hará también Angelique Boyer, representante de "Vencer el Pasado".

Marcela vuelve al ruedo

En entrevista para Las Estrellas de Televisa, Paulina Goto dejó ver lo contenta que la hace volver al proyecto de Rosy Ocampo del que ella fue pionera en esta cuarta producción de la franquicia "Vencer" y entre las grabaciones, dijo:

"¡Ay, ya sé!, ¡Marcela no me suelta!... la verdad es que estoy muy contenta, me dio mucha nostalgia poder estar aquí en el set [de grabación] poder ver caras conocidas, ponerme el vestuario de mi personaje, volver a ser 'Marcela' por un rato que fue un personaje que me ha dado muchísimo y que disfruté tanto...".

El hecho de volver a trabajar al lado de la productora líder de la exitosa saga, ha sido más que satisfactorio para la también actriz de "Madre Sólo Hay Dos" de Netflix (2021), pues ha marcado significativamente su carrera como actriz.

"Creo que este personaje me acompañó durante una época de mi vida en la que yo también estaba pasando por procesos que (...) creo que Marcela me vino a dar mucha fuerza para enfrentar la vida, y bueno, disfruté muchísimo al equipo [de producción]", reveló la actriz.

"Porque hay que vencer muchas cosas, y creo que Rosy está haciendo este tipo de producto y proyectos que tienen -pues además de la parte del entretenimiento, simpre es padre y que reúne a toda la familia-, tiene esta parte también social, importante que siempre tiene un mensaje, algo positivo que aportar y creo que eso es muy valioso", finalizó Goto.

Y tras verla en escena junto a María Perroni Garza, la menor de las protagonistas de "Vencer la Ausencia", será el próximo lunes 18 de julio, cuando se pueda ver la participación de Paulina Goto en la nueva telenovela que promete ser todo un éxito dentro de la programación del Canal de las Estrellas en el horario estelar de las 8:30 pm en sustitución de "La Herencia, Un Legado de Amor".

