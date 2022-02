Pasión de Gavilanes no puede con Vencer el pasado y fracasa en su estreno

Desde que se confirmó la realización de una segunda temporada, “Pasión de Gavilanes” levantó tal revuelo que las expectativas para su semana de estreno eran altas por parte de Telemundo en cuanto al rating, sin embargo, la realidad fue otra y el exitoso melodrama colombiano no pudo con “Vencer el pasado”.

Televisa jugó bien sus cartas en la programación de Univision y los capítulos finales de la telenovela de Rosy Ocampo acapararon la atención del público latino en Estados Unidos, provocando que “Pasión de Gavilanes 2” fracasara en su estreno.

De acuerdo con datos de la consultora Nielsen, la producción encabezada por Danna García, Mario Cimarro, Michel Brown, Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista y Paola Rey no pudo con “Vencer el pasado” y la tendencia siguió a mitad de semana con “Soltero con hijas”, fracasando en niveles de audiencia en su primeros días de estreno.

Los datos que circulan en internet revelan que el día que mayor rating tuvo “Pasión de Gavilanes 2” fue el lunes de la semana pasada, el día de su estreno, cuando su audiencia fue de un millón de espectadores, pero estuvo lejos del 1.8 que logró la producción de Rosy Ocampo.

Los siguientes días, lejos de mejorar, la situación fue a la baja pues para el martes, día del final de “Vencer el pasado”, la audiencia de la telenovela de Telemundo fue de 921 mil personas, y para miércoles, en el estreno de “Soltero con hijas”, fue de 842 mil.

“Pasión de Gavilanes 2” cerró su semana de estreno con un pequeño repunte, pero no fue suficiente para arrebatarle la corona a Univision y tuvo una respuesta muy similar a la que logró “Café con aroma de mujer” el año pasado, donde el rating no estuvo con esta producción ni en Estados Unidos ni en Colombia cuando se transmitió por televisión abierta.

Los fans del melodrama de Telemundo apuntaron diversos detalles que podrían haber afectado la trama y provocado que no enganchara a los televidentes, pues tras ver los primeros capítulos se dieron cuenta que hay cosas que han cambiado y no terminaron por convencer, aunque otros se sorprendieron por los números pues están encantados con la telenovela.

“¡Mi alma! ¿Qué es esto? La novela es buena, vi los cinco capítulos y me pareció bien”, “La verdad la novela no está mala, me vi los primeros capítulos y me gustó, dejen de hablar tanto”, “Es que faltan personajes y también andan decepcionados porque el hijo de Norma era rubio y ahora ya no”, “Telemundo, están bien bajos los ratings de muchas de sus producciones”, “Se parece a ‘Tierra de Reyes’, perdió casi por completo su esencia”, “Pues ya casi nadie ve TV”, “Que no guste en Telemundo no significa fracaso”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, la expectativa de Telemundo no acaba con su transmisión en Estados Unidos, pues ha vendido “Pasión de Gavilanes 2” a diferentes países y espera llevar esta producción a Netflix, donde sus telenovelas reinan por encima de otras y pretende que ocurra un fenómeno similar al que pasó con “Café con aroma de mujer”, que no tuvo un buen recibimiento en su estreno por TV abierta pero fue un hitazo internacional en la plataforma de streaming.

