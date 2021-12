Pasión de Gavilanes confirma fecha de estreno de la segunda temporada

Tras 18 años de su estreno y luego de dejar abierta la puerta a una secuela que se ha visto cristalizada este 2021, la telenovela "Pasión de Gavilanes" confirma la fecha de estreno de la segunda temporada. La noticia surgió de la televisora que lleva a cuestas la responsabilidad de la continuación del melodrama.

Y luego de que sus seis protagonistas lograran reunirse por primera vez y aprovecharan el momento para tomarse una foto que ya se ha inmortalizado, Telemundo ha dado una muy buena noticia a los fanáticos de la historia mucho antes de lo esperado.

Los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, volverán a tomar su importante lugar en la pantalla chica de la televisora estadounidense con más impacto en televidentes de habla hispana. Mario Cimarro, Michel Brown, Juan Alfonso Baptista, Danna García, Natasha Klauss y Paola Reyes, recordarán y darán continuidad a la historia de corte campirano que será blanco de intrigas, pasiones desenfrenadas, amor y muchas adversidades.

Cabe señalar que desde 2020, cuando se vislumbró la posibilidad de una segunda temporada, la producción estuvo dando información por partes y cada detalle nuevo de la historia emocionaba más a los fanáticos de la historia, así como de los personajes y los actores en sí.

En cuanto a la fecha de estreno que en un principio se dio a conocer que sería a mediados de 2022, ahora ha causado una nueva emoción al saberse por propia voz de Telemundo Internacional a través de una publicación de Instagram, que será en el mes de febrero próximo, cuando la teleserie llegue a la pantalla chica.

"En exclusiva para todos nuestros fans, más imágenes del reencuentro del año (foto). Disfruta de la versión extendida con todas las entrevistas completas en el canal oficial de YouTube: Telemundo-Novelas, mientras esperamos el estreno de la nueva temporada en FEBRERO 2022 #PasionDeGavilanes #PDG2 #PDGReunion", se lee en un publicación de la cuenta oficial de "Pasión de Gavilanes" del pasado lunes 6 de diciembre.

Y las reacciones de los protagonistas de la historia no fueron la excepción en torno a la algarabía que se ha generado luego del anuncio de la secuela: "Ya tenía ganar de verlos y de volvernos a sincronizar en este equipo de ensueño que hicimos juntos", escribió Mario Cimarro. Mientras que el actor Juan Alfonso Baptista -quien dio y dará nuevamente vida a Óscar Reyes Guerrero-, afirmó que era algo esperado por él hace mucho tiempo y por eso se está aprovechando la oportunidad al máximo.

Así mismo el elenco femenino, conformado principalmente por Danna García, Natasha Klauss y Paola Reyes mostraron su entusiasmo por retomar esa ficción que fue 'un hito' en sus carreras. Por su parte, el actor Michael Brown -quien fue el último en confirmar su participación en esta etapa-, agregó que encontró en sus compañeros y colegas "un verdadero sentimiento de actores que tienen infinidades de historias por contar".

La historia en su nueva etapa y 18 años después traerá nuevas sorpresas como una nueva generación de actores; entre ellos figuran Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo, quienes tendrán la responsabilidad de representar a los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo.

"La audiencia podrá disfrutar de una versión contemporánea de esta icónica historia de amor, traición e intriga, y conocer a una nueva generación de personajes que, sin duda, despertará las mismas pasiones que vivieron hace dos décadas con la historia original", explicó en su momento Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios.

Otros actores que se suman al melodrama de la familia Telemundo tras confirmar su participación son Zharick León (Rosario Montes), Kristina Lilley (Gabriela Elizondo), Carmenza González (Quintina) y Tatiana Jauregui (Dominga).

Y el elenco sigue con una larga lista de actores, en la que figuran estrellas de la televisión como Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Katherine Porto, Sergio Goyri, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya y Álvaro García.

Otra de las sorpresas de "Pasión de Gavilanes", es que se rumora sobre un homenaje dedicado al actor Sebastián Boscán, quien dio vida al personaje de Leandro Santos y lamentablemente perdió la vida hace unos días a causa de un agresivo cáncer de estómago. Por su puesto, la noticia puso las emociones a flor de piel de los fanáticos de la historia.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!