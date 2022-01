Pasión de Gavilanes 2: Actores que fueron reemplazados para la secuela

A menos de tres semanas para el esperado estreno de “Pasión de Gavilanes 2”, el furor ha invadido a los fans de la exitosa telenovela de Telemundo, que han esperado 19 años para la secuela de esta historia, la cual reunirá a la mayoría del elenco original, pero no a todos, pues hay actores que fueron reemplazados.

La producción de este melodrama, original de Julio Jiménez, reunió al reparto original en los papeles más importantes, como los protagonistas, pero otros fueron reemplazados para la secuela, tratando de hacerlos los más parecidos posibles a los de la primera temporada de “Pasión de Gavilanes”.

Ya sea porque las negociaciones no llegaron a buen puerto o porque la producción decidió hacer un cambio, pero al menos dos actores y actrices no aparecerán en la secuela y fueron reemplazados por otros histriones, y así los verá el público a partir del próximo 14 de febrero.

Lee también: Carolina Miranda y José Ron inician grabaciones de La mujer del Diablo

Jorge Cao: Don Martín Acevedo

Jorge Cao interpretó a uno de los personajes recurrentes en “Pasión de Gavilanes” hace 19 años, que si bien no era un protagonista, si llegó a ser muy querido por el público, al encarnar a don Martín Acevedo, el tierno abuelo de las Elizondo.

El actor sí fue considerado por la producción para volver a meterse en la piel del personaje y él había había aceptado de primera instancia, sin embargo, semanas después fue el mismo Jorge Cao en un video quien anunció que no formaría parte de la segunda temporada de la telenovela y que era una decisión personal.

Lee también: Con nuevo tráiler, Pasión de Gavilanes 2 confirma su fecha de estreno

“Quiero aclarar algo: Jorge Cao no va a ser parte de Pasión de gavilanes 2, es una decisión personal. Gracias por tanto amor recibido”, dijo el actor, provocando las reacciones de sus fans, que se entristecieron ante la noticia. Su lugar fue tomado por Germán Quintero.

Andrea Villarreal: “Panchita”

En la primera temporada de la telenovela, Andrea Villarreal fue la confidente de Rosario Montes en su papel de “Panchita”, cantante del bar Alcalá, quien para la secuela no aparecerá más, pero la actriz, pues el personaje sigue en la historia pero ahora interpretada por otra actriz.

A diferencia de lo que ocurrió con Jorge Cao, todo indica que con Andrea Villarreal la producción ni se tomó la molestia de negociar, o al menos eso fue lo que dejó ver la histrionisa al confirmar que no estará en esta segunda parte de “Pasión de Gavilanes”.

“La decisión no estaba en mis manos. No puedo decir nada más. No puedo pasar por encima de las decisiones de Telemundo”, dijo la actriz. Su lugar será ocupado por Constanza Hernández, quien ya fue presentada por Zharick León, quien interpreta a Rosario Montes.

“Pasión de Gavilanes 2” llegará a la pantalla el próximo 14 de febrero para el público latino en Estados Unidos por la señal de Telemundo, dando continuidad a una historia que comenzó hace casi dos décadas.

Síguenos en