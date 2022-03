Pálpito de Netflix ya tiene póster oficial y ha lanzado primer tráiler

Dentro de las nuevas producciones de Netflix para este 2022, figura la serie en formato telenovela -una de las primeras de la compañía de streaming- bajo el título de "Pálpito" y tanto el póster oficial como el primer tráiler de la historia, ya han sido revelados por la plataforma.

En el póster oficial que ha visto la luz desde el pasado miércoles, se puede ver a la tercia de actores que protagonizan "Pálpito"; los colombianos Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez y el argentino Michel Brown.

Los actores latinos, Ana Lucía Domínguez Michel Brown y Sebastián Martínez, encabezan la historia de una mujer que desaparece misteriosamente; pues es secuestrada por un tipo millonario quien tiene la intensión de quitarle el corazón para salvar a su esposa, quien necesita un trasplante con urgencia. Pero el esposo de la víctima comenzará un viaje de venganza y justicia.

"Palpito" ha sido creada por el genio de la pluma Leonardo Padrón, quien ha triunfado por historias como la telenovela venezolana "La Mujer Perfecta" (2010) o "Amar a Muerte" (2018-2019) con Angelique Boyer y Michel Brown para Televisa Univisión y más recientemente "Si Nos Dejan" (2021) para la misma cadena o la adaptación del remake de "Los Ricos También Lloran" (2022) de Carlos Bardasano para la misma cadena televisiva.

Y además de publicar el póster oficial y de lanzar el primer tráiler, Netflix anunció que será el próximo 20 de abril cuando "Pálpito" llegue a la pantalla. Y a la par de su reciente publicación, la plataforma escribió: "Por amor somos capaces de hacer cualquier cosa... ¿Tú que estarías dispuesto a hacer? 'Pálpito', en Netflix el 20 de abril".

La serie obedece a una historia que viene cargada de una buena dosis de misterio, intriga, secretos, venganza y por supuesto, amor que oscila entre el peligroso mundo del tráfico de órganos. Por otro lado, Netflix pensó nuevamente en la colombiana Ana Lucía Domínguez para hacerla su protagonista luego de dos intentos fallidos con otras actrices, y después de su participación en la serie "Quién Mató a Sara?".

Los actores responsables del cuadro protagónico, ya se han encargado también de subir a sus historias de Instagram tanto el póster oficial como el primer tráiler de esta nueva historia y con ello, muestran su emoción por el próximo estreno de la serie hecha melodrama.

Y es que, tras los éxitos de "Café con Aroma de Mujer", "La Reina del Flow" o "Pasión de Gavilanes", Netflix promete nuevamente "enganchar" a los millones de usuarios de la plataforma con "Pálpito", desde los primeros minutos del episodio 1.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!